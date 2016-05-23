Вьетнамское чудо: рост экономики в авторитарной стране

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Это третий визит действующего президента США в Ханой за сорок с лишним лет, прошедших после вьетнамской войны

США полностью сняли введенный в 1984 году запрет на продажу оружия и военного оборудования Вьетнаму. Об этом заявил президент Барак Обама в ходе своего трехдневного визита в эту страну, привлекающую все больший интерес благодаря ее успехам в экономике.

До сих пор Вьетнам закупал вооружения в основном в России. Тесное сотрудничество между двумя странами сложилось в этой сфере еще со времен холодной войны, когда СССР и Вьетнам были союзниками.

Нынешнее вьетнамское правительство явно хотело бы диверсифицировать импорт оружия и поэтому рассматривает альтернативные варианты. Однако, как сообщает из Ханоя корреспондент Би-би-си Джонатан Хед, оно не спешит закупать вооружения в Соединенных Штатах.

Американское оружие все еще слишком дорого для Вьетнама, несмотря на то, что страна за последнее десятилетие удвоила свой оборонный бюджет. Оборонная стратегия Вьетнама во многом базируется на соперничестве с грозным соседом – Китаем.

Вьетнамские власти стремятся повысить свою обороноспособность, но не хотят вызывать излишнее раздражение Пекина закупками современного оружия, способного изменить баланс сил в регионе.

В последние годы Вьетнам стремительно меняется. Экономические успехи этой страны, успешно привлекающей крупные иностранные инвестиции, заставили взглянуть на Вьетнам как на потенциально нового "азиатского тигра".

Но далеко не все реформы в стране проходят гладко, препятствием для них часто становится авторитарная политическая система.

В апреле парламент Вьетнама избрал нового президента - им стал бывший глава службы внутренней безопасности Чан Дай Куанг, которого сложно заподозрить в стремлении к политическим реформам.

Что представляет собой Вьетнам сегодня, какое место он занимает на политической и экономической карте мира?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В последнее время Вьетнам активно развивается экономически, в то время как политическая система остается неизменной

Нга Фам, обозреватель Вьетнамской службы Би-би-си:

Война с США закончилась 41 год назад, и Вьетнам с тех пор, конечно, сильно изменился. Жизнь в последнее время здесь бьет ключом, экономика развивается довольно быстро. На улицах огромное количество машин, повсюду открываются новые магазины.

Темпы экономического роста постоянно составляют 5-10%, но одна из причин в том, что стартовый уровень был очень низким, и в реальных показателях это все еще очень мало. Поэтому Вьетнам все еще остается бедной страной с огромными проблемами в экономике.

Рост экономики наблюдается в основном благодаря ее децентрализации и политике открытых дверей, активно привлекающей иностранные инвестиции, прежде всего из Тайваня, а также Сингапура и Южной Кореи.

Китайские инвестиции также растут, но Китай и Вьетнам - конкуренты в сфере производства потребительских товаров. Китай доминирует во внешней торговле Вьетнама, но не в инвестициях. Китайцам это просто не нужно, им есть где вкладывать деньги в своей стране.

Крупные инвестиции идут в текстильную промышленность и другие трудоемкие отрасли. Вьетнам становится крупным производственным центром наподобие Китая, здесь производится очень много товаров. Российские инвестиции идут в нефтегазовую отрасль.

Но, кроме того, во Вьетнаме появляется все больше стартапов в ИТ-технологиях и бизнесе, и эти стартапы тоже привлекают значительные инвестиции из-за рубежа.

Отношение к США тоже сильно изменилось. Ненависти к Соединенным Штатам больше нет, наоборот, я бы сказала, что вьетнамцы сейчас любят Америку. Обама получил самый теплый прием в Ханое.

Огромные толпы ханойцев выстроились вдоль пути следования его кортежа, чтобы приветствовать американского лидера. Так что теперь между двумя странами совсем другие отношения.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Пожилые вьетнамцы до сих пор питают теплые чувства к России, а молодое поколение имеет уже другие ориентиры

Старое поколение вьетнамцев до сих пор любит Россию и русских. Если вы приедете во Вьетнам, вы увидите, что многие здесь все еще говорят по-русски, тепло относятся к России и считают ее своим старшим братом. Но, конечно, молодые вьетнамцы уже мало что знают о России.

Коммунистическая партия по-прежнему у власти во Вьетнаме, но она сильно эволюционировала. Сейчас она ориентируется на рынок и в этом смысле очень прагматична.

Предпринимательство, коммерциализация приветствуются. Главная партийная задача – развивать экономику, потому что основное давление на власть вызвано низким уровнем жизни.

Во Вьетнаме по-прежнему однопартийная система, но коммунисты понимают: чтобы удержаться у власти, они должны развивать экономику.

Средняя зарплата во Вьетнаме все еще очень низка – около тысячи долларов в год. Но в Ханое и в других крупных городах типичный офисный работник получает около 500 долларов в месяц. Нужно учесть, что цены во Вьетнаме намного ниже, чем в Москве, где я была совсем недавно и поразилась дороговизне.

В политическом смысле, с точки зрения свободы прессы и прав человека, Вьетнам остается закрытым и репрессивным обществом. Коммунистическая партия отделяет экономику, где виден прогресс, от политики, где ничего не меняется.

Пока что это работает, но вряд ли такое положение дел продлится долго. Существует давление как внутри страны, так и из-за рубежа.

Коммунистическая идеология за последние десятилетия изменилась причудливым образом и мало напоминает марксизм. Во Вьетнаме принят очередной пятилетний план - наследие прошлых времен. В нем, как обычно, заложены высокие темпы роста и заоблачные показатели ВВП, но это ничего не значит, это просто декларация о намерениях.

Нынешнее вьетнамское руководство легко корректируют цифры, подходы, направления, оно сильно своей гибкостью. Так что нам еще предстоит увидеть, каким будет Вьетнам лет через 10- 20, трансформируется ли он во что-то, уже не имеющее никакого отношения к коммунизму.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Вьетнамская экономка на подъеме, но не все реформы в ней проходят гладко

Майкл Бюлер, Лондонский университет SOAS (Исследования стран Азии и Африки):

Важно понимать, что в 1980-х годах во Вьетнаме произошла либерализация экономики, но последовавшее экономическое процветание не сопровождалось стремлением к большей политической открытости.

Комунистическая партия, находящая у власти, недавно сделала все, чтобы политик с реформаторскими взглядами не был избран на пост президента в этом году. Режим по-прежнему очень репрессивен в своем отношении к любым оппозиционным группам.

Вопрос в том, сможет ли Вьетнам продолжать эту политику открытости в экономике и без политических реформ. Нужно отметить, что экономические реформы были успешными далеко не везде.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Толпы вьетнамцев выстроились в Ханое вдоль маршрута следования кортежа президента США

Вьетнам, как и Россию, часто называют клептократией. В обеих странах мы видели попытки реформ.

Вьетнам начал свои реформы с очень низкого уровня. Перед началом вьетнамской перестройки "Дой Мой" в 1986 году инфляция в стране составляла 700%, сельское хозяйство было разрушено попытками коллективизации, страна ничего не производила, и на этом фоне можно говорить о двух десятилетиях экономического процветания.

Но в последние годы компартия попыталась реформировать госпредприятия, либерализовать банковский сектор, и эта кампания оказалась не очень удачной. Если посмотреть в корень проблемы, причина неудач - в отсутствии политических реформ.

Руководить этими приватизированными фирмами и реформировать их были назначены, как правило, люди, близкие к компартии, "золотая молодежь", зачастую - сыновья и дочери влиятельных партийных функционеров. Это похоже на то, что происходило в России, где на подобные должности назначались люди, приближенные к власти.

Поэтому пока не ясно, сможет ли Вьетнам развить достигнутые успехи. Соседний Китай становится все более и более дорогостоящей экономикой, зарплаты становятся все выше, и мы видим, что многие производства либо собираются переместить, либо уже перемещаются в другие страны Юго-Восточной Азии.

В этом смысле Вьетнам занимает интересную позицию в регионе. Например, Индонезия с большим трудом привлекает прямые иностранные инвестиции, поскольку демократизация и децентрализация, проведенные здесь в последние два года, привели к тому, что иностранным инвесторам становится все сложнее понять, кто что контролирует и кто за что отвечает.

В авторитарный Вьетнам инвесторам легче вкладывать деньги, поскольку компартия остается здесь главным игроком. Этого уже нельзя сказать о других странах региона, таких как Филиппины или Индонезия, ставших в последние пару лет более демократическими.

В политическом смысле давление на власть растет. В стране существует активная блогосфера, властям все труднее блокировать протестные голоса в интернете - так же, как это происходит во многих странах с авторитарными режимами.

Организованные оппозиционные группы базируются в США, они умеют использовать соцсети и обычные СМИ для оказания давления на власти страны.

Внутри Вьетнама тоже есть оппозиция, но здесь нет оппозиционной партии или какой-либо организованной оппозиции, поскольку компартия немедленно подавляет любые организованные протесты или демонстрации, которые очень редки в этой стране.