Перевернувшуюся лодку с мигрантами засняли на видео
На съемке, сделанной военно-морскими силами Италии, оказался запечатлен момент, когда переполненная лодка с мигрантами переворачивается в Средиземном море.
Итальянскому флоту удалось спасти 562 человека.
По всей видимости, лодка перевернулась из-за того, что люди на ней бросились к одному краю, завидев спасательное судно. Пять человек были найдены мертвыми.
Люди в отчаянии пытались удержаться на палубе и падали в море.
Члены экипажа итальянского патрульного судна "Беттика" бросали им спасательные плоты и жилеты, другой итальянский корабль отрядил за мигрантами лодки.
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Также в среду в другом месте это же патрульное судно подобрало 108 мигрантов.
За последние дни с не предназначенных для перевозок большого количества людей лодок были спасены почти 6000 мигрантов, пытающихся нелегально добраться до Европы.
По словам представителей гуманитарных организаций, морской путь между Ливией и Италией стал для мигрантов основным способом добраться до Европы после вступления в силу соглашения между ЕС и Турцией. Раньше большое количество мигрантов перебирались в Грецию через Эгейское море.