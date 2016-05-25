Почему Тадж-Махал зеленеет, или Пять угроз "памятнику любви"

Правообладатель иллюстрации Tern TV Image caption За последние столетия построенный в 17 веке мавзолей-мечеть подвергался разного рода угрозам

Легендарный индийский Тадж-Махал - мавзолей-мечеть, находящийся в Агре на берегу реки Джамна, за последние недели сильно позеленел, и виной тому фекалии насекомых.

Специалисты в области охраны окружающей среды говорят, что насекомые из загрязненной реки Джамна наводнили Тадж-Махал, оставляя на белоснежных мраморных стенах мавзолея зеленовато-черные экскременты.

За последние столетия построенный в 17 веке мавзолей-мечеть подвергался разного рода угрозам - от загрязнения и бессовестной застройки до крематория и бомб.

Корреспондент Би-би-си в Дели Гита Пандей составила список из пяти угроз - прошлых и настоящих - "памятнику любви".

Экскременты насекомых

Нашествие насекомых, которых по латыни называют chironomus calligraphus, превращает Тадж-Махал из белого в зеленый, говорит защитник окружающей среды Джоши.

Правообладатель иллюстрации Archaeological Survey of India Image caption Нашествие насекомых превращает Тадж-Махал из белого в зеленый

Правообладатель иллюстрации VIVEK JAIN Image caption Насекомые повсюду оставляют свои экскременты

Правообладатель иллюстрации Archaeological Survey of India Image caption Насекомые на стенах Тадж-Махала

Активист даже отправил петицию в Национальный зеленый трибунал - специальный орган, созданный правительством для разрешения споров, касающихся окружающей среды. В петиции говорится, что скачкообразное размножение насекомых в загрязненной реке Джамна портит красоту легендарного архитектурного сооружения.

"Отбросы в реку, протекающую прямо за Тадж-Махалом, поступают из 52 труб. Джамна стала такой грязной, что рыба, которая раньше естественным образом регулировала популяцию насекомых, теперь умирает. Поэтому насекомые размножаются со страшной силой", - сказал Би-би-си Джоши.

Пятна, оставляемые насекомыми на мраморных стенах мавзолея, смываются, и рабочие стараются постоянно соскабливать экскременты. Но, как говорит Джоши, частое соскабливание может привести к потере блеска мрамора.

По его словам, решать проблему надо по-другому: просто очистить Джамну.

В понедельник министр штата Уттар-Прадеш приказал чиновникам установить причину проблемы и найти ее решение.

Загрязнение

Тадж-Махал был построен по приказу потомка Тамерлана - падишаха империи Великих Моголов шах-Джахана в память о любимой жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка.

Правообладатель иллюстрации DK JOSHI Image caption Джоши говорит, что решить проблему просто: надо очистить Джамну

Тадж-Махал часто называют одним из чудес света. Он также является одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей в Индии.

Однако загрязнение окружающей среды, чему способствуют разные промышленные предприятия в Агре и находящийся неподалеку завод по переработке нефти, оставляют желтый налет на белом мраморе Тадж-Махала.

Чтобы восстановить красоту памятника, археологи накладывают "косметические маски из глины" на стены мавзолея, которые вытягивают загрязняющие вещества.

Манодж Бхатнагар из Археологического управления Индии сказал Би-би-си, что эти маски основаны на традиционных рецептах, используемых индийскими женщинами с незапамятных времен.

Правообладатель иллюстрации Archaeological Survey of India Image caption Маски из глины накладывались на стены Тадж-Махала не раз

"Слой богатой известью глины смешивается с водой и накладывается на стены, оставаясь там в течение 24 часов для просушки. После этого глина снимается, а поверхность промывается дистиллированной водой для удаления загрязняющих веществ", - объясняет технологию Бхатнагар.

Такие "косметические маски" накладывались на стены мавзолея уже несколько раз - в 1994, 2001, 2008 и 2014 годах.

Следующий "сеанс красоты" намечен на ближайшее время, как только в Индии спадет жара.

Торговый центр

В ноябре 2002 года правительство штата Уттар-Прадеш, где находится Тадж-Махал, начало строительство торгового центра неподалеку от мавзолея.

Как заявило тогда правительство штата, центр строится для того, чтобы переместить магазины, которые находились вокруг Тадж-Махала и были запрещены приказом Верховного суда.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Торговый центр около Тадж-Махала так и не построили

По словам властей, как только откроется новый торговый центр, туристы смогут посещать Тадж-Махал без необходимости прохода по грязным многолюдным улицам.

Против строительства торгового центра выступили активисты, заявившие, что подобное строительство нарушает закон о защите окружающей среды и ставит под угрозу архитектурный памятник.

В конце концов, проект строительства был заброшен.

Погребальные костры

В прошлом году Верховный суд Индии приказал перенести в другое место крематорий, находящийся неподалеку от Тадж-Махала.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пепел и дым от погребальных костров загрязняют Тадж-Махал

Суд заявил, что власти штата должны либо перенести 200-летний крематорий, пепел и дым от которого загрязняют памятник, в другое место, либо перейти на электрические печи, чтобы снизить уровень загрязнения.

Правительство согласилось, но позже столкнулось с протестами со стороны некоторых индуистов.

Крематорий продолжает работать в том же месте.

Бомба и угроза теракта

В прошлом году после сообщений о том, что "Аль-Каида" угрожает совершить нападение на мавзолей, охрана Тадж-Махала была усилена.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Охрану Тадж-Махала усиливали несколько раз после угроз исламистов

В 2001 году базирующаяся в Пакистане исламистская группировка "Лашкаре-Тайба" тоже угрожала напасть на Тадж-Махал, тогда власти также усилили охрану.

Впрочем, исламисты тогда заявили, что они не собирались нападать на Тадж-Махал, слухи об этом - попытка правительства их дискредитировать, сказали боевики.