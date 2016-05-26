Забастовка во Франции грозит парализовать страну

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Организованные французскими профсоюзами забастовки на нефтеперерабатывающих заводах, атомных электростанциях, в портах и на транспорте привели к серьезным перебоям в работе предприятий.

Бастующие заблокировали ряд крупных автомагистралей и мостов, нарушено воздушное сообщение.

В Париже произошли столкновения молодежи с полицией, сообщает корреспондент Франс-пресс. Около 10 участников столкновений в столице задержаны.

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс вновь заявил, что реформа в сфере трудового законодательства, ставшая причиной протестов, будет продолжена, однако предположил при этом, что в нее могут быть внесены изменения.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Забастовку поддержали семь крупных профсоюзов Франции

Протесты продолжаются по всей Франции, самые крупные демонстрации прошли в Париже.

Десятки участников некоторых демонстраций устроили беспорядки, начав крушить витрины магазинов и припаркованные у тротуаров машины.

Молодые люди в масках бросали в полицейских бутылки, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Демонстрации не обошлись без уличных беспорядков

Французское правительство оказалось в ситуации, где оно может быть вынуждено пойти на уступки, поскольку страна готовится принять чемпионат Европы по футболу, который начнется через две недели.

Сотни рабочих устроили демонстрацию в портовом городе Гавр, перекрыв мост Нормандии - вантовый дорожный мост между Гавром и Онфлёром, один из самых длинных подвесных мостов в мире. Докеры заблокировали работу порта, бросая дымовые шашки в фонтаны.

К западу от Шербура демонстранты перекрыли доступ к военно-морской базе, где размещаются атомные подлодки.

Из-за забастовки отложены некоторые авиарейсы в аэропортах Парижа, Нанта и Тулузы. Забастовка машинистов поездов привела к перебоям железнодорожного сообщения.

Атомные станции

Члены профсоюза работников атомных электростанций в среду проголосовали за присоединение к забастовке. Профсоюзы сообщили, что это решение затронет работу 16 из 19 АЭС страны.

Атомные электростанции во Франции поставляют примерно 75% электроэнергии в стране.

Оператор электросетей RTE заявил, что производство электроэнергии будет сокращено минимум на 4 гигаватта, это составляет oколо 6% общего производства электроэнергии в стране, сообщает агентство Рейтер.

Шесть из восьми французских нефтеперерабатывающих заводов уже охвачены забастовкой, также как и главные морские порты страны, в том числе Марсель и Гавр.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Забастовки затронули работу 16 из 19 атомных станций страны

Возглавила забастовку Всеобщая конфедерация труда (CGT) – крупнейший национальный профсоюз Франции.

Акцию протеста поддержали шесть других профсоюзов, среди которых - Force Ouvriere и Unef. Профсоюз CDFT, занимающий более умеренные позиции, поддержал правительственные реформы.

Во вторник, когда бастующие активизировали свои действия, Мануэль Вальс дал понять, что в реформу трудового законодательства могут быть внесены коррективы.

Тем не менее, он отверг предложение министра финансов Мишеля Сапина изменить вторую статью законопроекта.

Эта статья предоставляет компаниям право отказаться от выполнения общенациональных обязательств в сфере охраны занятости, если они посчитают это необходимым. Профсоюз CGT выступает категорически против этой меры.

Пустые автозаправки

Профсоюз предприятий нефтяной промышленной сообщил, что на трети всех 12 тысяч французских автозаправочных станций нет бензина.

По словам представителя профсоюза, правительство начало использовать свой стратегический резерв топлива, которого, по словам аналитиков, хватит примерно на четыре месяца.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Треть автозаправочных станций осталась без бензина, говорят профсоюзы

Министр транспорта Ален Видали сообщил, что 40% всех автозаправок в стране не могут получить бензин.

Президент Франсуа Олланд заявил в среду кабинету министров, что "будет сделано все, чтобы обеспечить поставки населению и предприятиям".

Правительство принимает срочные меры по доставке на заправки топлива военными машинами. Президент Французского союза нефтяной промышленности Франсис Дюсо сообщил, что власти пытаются обеспечить проезд по дорогам автоцистернам, доставляющим горючее на автозаправки.

CGT и другие профсоюзы разгневаны тем, что правительство решило прибегнуть к редко используемому пункту 49.3 французской конституции, который позволяет ему проводить законы без голосования в парламенте.

Правительство утверждает, что реформы, которые позволят работодателям более свободно нанимать и увольнять сотрудников, необходимы для снижения уровня безработицы.

Реформа трудового законодательства Франции, основные пункты: