Либертарианская партия США определилась с кандидатом в президенты

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По результатам голосования, прошедшего в Орландо, штат Флорида, Либертарианская партия США выдвинула на пост президента бывшего губернатора штата Нью-Мексико Гэри Джонсона.

Среди других претендентов на номинацию были бизнесмен Остин Питерсен и основатель антивирусной компании Джон Макафи.

Джонсон уже представлял либертарианцев на прошлых президентских выборах в 2012 году, где за него отдали свой голос около 1,2 млн избирателей, то есть менее 1%.

Губернатором Нью-Мексико Джонсона, до того занимавшегося бизнесом, избрали в 1995 году от Республиканской партии.

Как либертарианец он проводит президентскую кампанию, обещая распустить Налоговое управление США и заменить подоходный налог национальным налогом с продаж.

Либертарианская партия принимает участие в президентских выборах США с 1972 года, но ее кандидаты ни разу не набирали более 1%.

Самым успешным годом для партии был 1980-й, однако в этом году либертарианцы надеются показать лучший результат, так как оба фаворита предвыборной гонки - республиканец Дональд Трамп и демократка Хилари Клинтон - крайне непопулярны у избирателей.