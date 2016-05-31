Таджикистан: год тюрьмы за видео и комментарий

Image caption Таджикские власти призывают женщин одеваться не в черное, а в более яркие цвета

Суд в Таджикистане приговорил к одному году тюремного заключения 31-летнего жителя города Исфара за отснятое на камеру мобильного телефона видео задержания женщин в хиджабах сотрудниками милиции.

Городской суд Исфары признал Окила Шарифова виновным по статье 189 уголовного кодекса страны - разжигание национальной, расовой, местнической или религиозной вражды - и приговорил отбывать наказание в колонии строгого режима.

Молодой человек стал случайным свидетелем инцидента на городском рынке города Исфары Согдийской области, что на севере Таджикистана.

На 47-секудной видеозаписи запечатлено, как сотрудники правоохранительных органов задерживают двух женщин в хиджабе, принуждают их силой пройти к припаркованному неподалеку микроавтобусу и силой заталкивают в машину.

"Посмотрите на это. Какой грех совершают милиционеры? Что это за государство?" - прокомментировал происходящее на таджикском молодой человек.

"Акт устрашения"

"Мой подзащитный был задержан 20 февраля. Его телефон был также конфискован. Его обвиняют в том, что он распространил видео с задержания, однако когда видеозапись попала в сеть, он находился под арестом и не мог этого сделать физически, что очень легко доказать. Кроме того, на видео, попавшем в интернет, нет звука, а это значит, что оно подверглось обработке перед публикацией", - рассказала Русской службе Би-би-си правозащитный адвокат Файзиниссо Вохидова.

По версии обвинения, милиция действовала строго в рамках закона.

В городе в те дни проходили культурные мероприятия. Сотрудники МВД Таджикистана пытались очистить город от женщин в нетрадиционной для таджичек одежде.

Осужденный Окил Шарифов имеет двойное гражданство Таджикистана и России. Последние несколько лет он постоянно проживал в России. На родину вернулся в начале этого года, для того чтобы вывезти своего малолетнего сына, больного раком, на лечение.

По мнению правозащитников, возможно, комментарии Окила Шарифова могли вызвать резкое недовольство сотрудников МВД Таджикистана.

Официально в Таджикистане не запрещено производить съемки, в частности фиксировать действия сотрудников милиции.

Сотрудники таджикской милиции неоднократно становились фигурантами громких скандалов из-за случаев грубого обращения с гражданами, заснятых на видео с помощью мобильных телефонов.

"Данный судебный процесс - не что иное, как очевидный акт устрашения. Еще два-три таких показательных процесса в Таджикистане, и никто больше не захочет ни писать, ни делать замечания, ни комментировать, ни снимать противоправные действия чиновников и силовиков. В этом деле милиция, прокуратура и суд объединились для защиты друг друга. При этом на права человека им наплевать. Это не процесс, а шоу", - отметила правозащитница Файзиниссо Вохидова.

Хиджаб и борода

Image caption Таджички, имеющие обыкновение покрывать голову платком, тоже жалуются на повышенное внимание к себе со стороны милиции

В Таджикистане введен официальный запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях. В реальности этот запрет распространяется на все государственные ведомства.

При приеме на работу женщине в хиджабе настоятельно рекомендуют снять мусульманский головной убор, иначе она не будет принята.

Таджикские власти ранее призвали граждан называть детей в соответствии с нормами национальной культуры.

По официальным данным, 99% жителей Таджикистана исповедуют ислам. Большинство мусульман страны, за исключением небольшой общины шиитов-исмаилитов Горного Бадахшана, являются суннитами ханафитского толка.

В прошлом году глава областного управления внутренних дел Хатлонской области сообщил, что власти принудительно сбрили бороды почти 13 тысячам мужчин, а две тысячи женщин после профилактических бесед добровольно отказались от ношения хиджаба.

Бритье бород и агитацию против хиджабов сотрудники таджикской милиции проводят в рамках кампании по борьбе со всем "чужеродным и не соответствующим таджикской культуре". По всему Таджикистану сотрудники милиции задержали десятки тысяч бородатых мужчин. После установления личности и снятия отпечатков пальцев задержанным насильно сбривали бороды.

С увещеваниями к согражданам обратился президент страны Эмомали Рахмон. "Не преклоняйтесь перед чуждыми ценностями, не следуйте чуждой культуре! Носите наряды традиционных расцветок и покроя, а не черную одежду, так как даже траурная одежда таджикской женщины была белого, а не черного цвета", - призывал глава государства.

Борьба с радикализацией

Обозреватели указывают, что в основе кампании против ношения бород и хиджабов лежит тезис о необходимости борьбы с радикализацией общества и сохранения светской формы правления.

Потерпевшие рассказали Би-би-си, что были избиты сотрудниками правоохранительных органов. Одной из жертв брадобреев в милицейской форме стал Джовид Акрамов. Наряд, подъехавший на машине, задержал Акрамова вместе с его семилетним сыном возле его собственного дома и доставил в райотдел милиции.

"Там в грубой форме меня стали отчитывать за ношение бороды, называя салафитом, радикалом, врагом народа. Не скупились и на откровенный мат, оскорбляли религию и тех, кто ходит в мечеть. А потом двое держали за руки, а один сбрил мне половину бороды", - рассказал мужчина.

Затем Акрамова вытолкали на улицу. Борода отрастет, говорит он, но испытанное унижение он уже не забудет. "Самое страшное для меня в этой истории - полная беззаконность милиционеров, наслаждающихся возможностью издеваться над людьми", - говорит он.

Жаловаться бесполезно. И власти, и суд будут на стороне милиции, продолжает Акрамов. "После той истории я получил ответ на вопрос, почему люди приходят к радикальным взглядам", - говорит он.

Самым громким случаем такого рода стал трагический инцидент, произошедшим летом прошлого года с Умаром Бободжоновым из Вахдатского района Таджикистана. Умара, учившегося в одном из вузов Санкт-Петербурга, жестоко избили милиционеры, задержавшие его за ношение бороды. Молодой человек в состоянии комы попал в больницу и скончался через несколько дней, не приходя в сознание.