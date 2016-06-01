В Швейцарии открылся самый длинный в мире тоннель

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эта фотография сделана 15 октября 2010 года. Рабочие стоят у огромного проходческого щита, с помощью которого и был построен тоннель

Самый длинный и глубокий в мире Готтардский железнодорожный тоннель открылся сегодня в Швейцарии. На его строительство ушло почти 20 лет и более 12 млрд долларов.

Его постоянная эксплуатация начнется в декабре.

Власти Швейцарии говорят, что тоннель революционизирует перевозку грузов в Европе. Товары, которые сейчас ежегодно перевозятся миллионами грузовиков, будут транспортироваться по железной дороге.

Это чудо техники обеспечит более быстрое и легкое сообщение между южной и северной Европой. Тоннель ускорит движение товаров и людей и уменьшит загрязнение окружающей среды выхлопными газами автомобилей.

Власти Швейцарии прогнозируют, что 260 товарных составов смогут проходить по тоннелю за сутки. 20 миллионов пассажиров в год смогут воспользоваться новой магистралью. Время в пути из Цюриха в Милан сократится до 2 часов 50 минут.

Покорение Альп как часть самоидентификации

До настоящего времени самым длинным в мире железнодорожным тоннелем считался японский Сэйкан протяженностью в 53,9 км с подводным фрагментом длиной в 23,3 км.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Готтардский тоннель пролегает под Альпами - максимальная высота гор над тоннелем составляет 2300 метров

Готтардский тоннель также опередил по длине и тоннель под Ла-Маншем, длина которого составляет 50,5 км.

Это не только самый длинный в мире тоннель, он также и самый глубокий из существующих железнодорожных тоннелей: максимальная высота гор над тоннелем составляет 2300 метров. Без мощной системы вентиляции температура в нем достигала бы +40 градусов.

На торжественной церемонии открытия тоннеля в Швейцарии вместе со швейцарскими официальными лицам будут присутствовать канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

"Это часть швейцарской самоидентификации", - цитирует Питера Фюглисталера, главу федерального департамента транспорта Швейцарии, агенство Рейтер.

"Для нас завоевание Альп - то же самое, что для голландцев исследование океанов", - сказал он.

Цена тоннеля: 12 млрд долларов и 9 жизней

Проект, строительство которого обошлось в более чем 12 млрд долларов, был одобрен швейцарцами на референдуме в 1992 году.

Два года спустя избиратели проголосовали за то, чтобы все наземные грузовые перевозки, проходящие через Швейцарию, заменить на железнодорожные.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption 20 миллионов пассажиров в год смогут воспользоваться новой магистралью

Во время строительства тоннеля инженеры извлекли 73 вида разных горных пород: некоторые были твердыми, как гранит, другие мягкими, как сахар. Девять рабочих погибли во время строительства.

Готтардский тоннель, завершённый в срок и без превышения бюджета, станет магистральной железной дорогой, связывающей Роттердам в Нидерландах с итальянской Генуей. Тоннель, состоящий из двух параллельных тоннелей, идет из муниципалитета Бодио в южной Швейцарии в коммуну Эрстфельд в центре страны.

С декабря, когда начнется постоянная эксплуатация тоннеля, путь от Цюриха до Милана будет занимать два часа сорок минут - на час меньше обычного.

Деньги на финансирование проекта были взяты из бюджетных поступлений от налогов на топливо и на добавленную стоимость, еще часть средств - государственный заем, который должен быть выплачен в течение 10 лет.

Представители швейцарского банка Credit Suisse сказали, что среди экономических выгод Готтардского тоннеля - упрощенная транспортировка грузов и приток туристов.