В Швейцарии открылся самый длинный в мире тоннель
Самый длинный и глубокий в мире Готтардский железнодорожный тоннель открылся сегодня в Швейцарии. На его строительство ушло почти 20 лет и более 12 млрд долларов.
Его постоянная эксплуатация начнется в декабре.
Власти Швейцарии говорят, что тоннель революционизирует перевозку грузов в Европе. Товары, которые сейчас ежегодно перевозятся миллионами грузовиков, будут транспортироваться по железной дороге.
Это чудо техники обеспечит более быстрое и легкое сообщение между южной и северной Европой. Тоннель ускорит движение товаров и людей и уменьшит загрязнение окружающей среды выхлопными газами автомобилей.
Власти Швейцарии прогнозируют, что 260 товарных составов смогут проходить по тоннелю за сутки. 20 миллионов пассажиров в год смогут воспользоваться новой магистралью. Время в пути из Цюриха в Милан сократится до 2 часов 50 минут.
Покорение Альп как часть самоидентификации
До настоящего времени самым длинным в мире железнодорожным тоннелем считался японский Сэйкан протяженностью в 53,9 км с подводным фрагментом длиной в 23,3 км.
Готтардский тоннель также опередил по длине и тоннель под Ла-Маншем, длина которого составляет 50,5 км.
Это не только самый длинный в мире тоннель, он также и самый глубокий из существующих железнодорожных тоннелей: максимальная высота гор над тоннелем составляет 2300 метров. Без мощной системы вентиляции температура в нем достигала бы +40 градусов.
На торжественной церемонии открытия тоннеля в Швейцарии вместе со швейцарскими официальными лицам будут присутствовать канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.
"Это часть швейцарской самоидентификации", - цитирует Питера Фюглисталера, главу федерального департамента транспорта Швейцарии, агенство Рейтер.
"Для нас завоевание Альп - то же самое, что для голландцев исследование океанов", - сказал он.
Цена тоннеля: 12 млрд долларов и 9 жизней
Проект, строительство которого обошлось в более чем 12 млрд долларов, был одобрен швейцарцами на референдуме в 1992 году.
Два года спустя избиратели проголосовали за то, чтобы все наземные грузовые перевозки, проходящие через Швейцарию, заменить на железнодорожные.
Во время строительства тоннеля инженеры извлекли 73 вида разных горных пород: некоторые были твердыми, как гранит, другие мягкими, как сахар. Девять рабочих погибли во время строительства.
Готтардский тоннель, завершённый в срок и без превышения бюджета, станет магистральной железной дорогой, связывающей Роттердам в Нидерландах с итальянской Генуей. Тоннель, состоящий из двух параллельных тоннелей, идет из муниципалитета Бодио в южной Швейцарии в коммуну Эрстфельд в центре страны.
С декабря, когда начнется постоянная эксплуатация тоннеля, путь от Цюриха до Милана будет занимать два часа сорок минут - на час меньше обычного.
Деньги на финансирование проекта были взяты из бюджетных поступлений от налогов на топливо и на добавленную стоимость, еще часть средств - государственный заем, который должен быть выплачен в течение 10 лет.
Представители швейцарского банка Credit Suisse сказали, что среди экономических выгод Готтардского тоннеля - упрощенная транспортировка грузов и приток туристов.