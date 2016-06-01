Франция: хаос на железных дорогах из-за забастовки

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Только 60% высокоскоростных поездов работают по обычному графику. Пассажиры возмущаются

Во Франции продолжаются забастовки и протесты, среди прочих бессрочную забастовку продолжают железнодорожники. В четверг к ней присоединятся авиадиспетчеры, что может нарушить авиасообщение в стране.

И все это за девять дней до начала чемпионата Европы по футболу, который будет проводиться в Париже.

Согласно государственной железнодорожной компании SNCF, только 60% высокоскоростных поездов и не более половины других поездов работают по обычному графику.

Профсоюзы выступают против изменения рабочих часов, но в целом забастовка - часть всеобщего протеста против реформы в сфере трудового законодательства.

В июне проект закона, прошедший через нижнюю палату без голосования, предстанет перед сенатом - верхней палатой парламента Франции.

Саркози критикует Олланда

Президент Франции Франсуа Олланд настаивает на том, чтобы рассмотрение закона не откладывалось, несмотря на забастовки, которые практически парализовали страну.

Находящийся в оппозиции бывший президент Франции Николя Саркози раскритиковал Олланда за то, что "с самого начала кризиса он все делает неправильно".

"Проталкивание закона силой исключает возможность дискуссии", - сказал Саркози в интервью журналу Valeurs Actuelles, которое будет опубликовано в четверг.

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"Если не обсуждать идеи в парламенте, тогда все выносится на улицу", - сказал он.

Возглавила забастовку Всеобщая конфедерация труда (СGT) - крупнейший национальный профсоюз Франции.

Акцию протеста поддержали шесть других профсоюзов, среди которых - Force Ouvriere и Unef. Профсоюз CDFT, занимающий более умеренные позиции, поддержал правительственные реформы.

Ранее профсоюз предприятий нефтяной промышленной сообщил, что на трети 12 тысяч французских автозаправочных станций нет бензина.

По словам представителя профсоюза, правительство начало использовать свой стратегический резерв топлива, которого, по словам аналитиков, хватит примерно на четыре месяца.

Сообщение между Британией и Германией не пострадает

Забастовка железнодорожников началась во вторник вечером - это восьмая по счету забастовка за последние три месяца.

Ожидается, что сообщение между Великобританией и Германией, которое обеспечивается компаниями Eurostar и Alleo, нарушено не будет.

Однако в ходу будут только 40% поездов компании Ellipsos, обеспечивающей сообщение с Испанией, и SVI, работающей на итальянском направлении.

Многие французы через соцсети стали выражать недовольство происходящим, сетуя на то, что дорога на работу внутри Франции занимает теперь столько же времени, как путешествие в другую страну.

Однако, согласно опросу общественного мнения, опубликованному в газете Journal du Dimanche, 46% опрошенных поддерживают профсоюзы.

Профсоюзы пообещали, что 14 июня, когда закон будет представлен на рассмотрение сената, пройдет очередная национальная забастовка.

CGT и другие профсоюзы разгневаны тем, что правительство решило прибегнуть к редко используемому пункту 49.3 французской конституции, который позволяет ему проводить законы без голосования в парламенте.

Правительство утверждает, что реформы, позволяющие работодателям более свободно нанимать и увольнять сотрудников, необходимы для снижения уровня безработицы.

Реформа трудового законодательства Франции:

• 35-часовая рабочая неделя остается, но в качестве среднего показателя. Компании могут договариваться с местными профсоюзами о более короткой или более длинной рабочей неделе. Но она не должна быть больше 46 часов.

• Компаниям предоставляются более широкие права снижать зарплату.

• Закон смягчает условия увольнения работников, которые во Франции сильно зарегулированы. Правительство надеется, что компании будут более охотно брать на работу сотрудников, если они будут знать, что смогут легко уволить их при необходимости сокращения производства.

• Работодателям дадут больше возможностей обсуждать с работниками их отпуска, в том числе отпуск по беременности и по случаю свадьбы, которые также жестко регулируются законом.