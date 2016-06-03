Зачем Латвии понадобилось членство в ОЭСР?

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Латвия - вторая после Эстонии постсоветская страна, которая присоединяется к ОЭСР

Латвия подписала договор о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом даже в национальном парламенте не все понимают, зачем стране понадобился этот шаг.

Однако все согласны в одном: вступление в ОЭСР – "гарантия качества" для любого государства.

Незаметный прогресс

Формально целью ОЭСР является повышение экономического и социального благополучия людей по всему миру. Однако в Латвии основные плюсы видят скорее на государственном уровне, нежели на человеческом.

Подписывая договор о вступлении, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сказал: "Это признание той большой работы, которую Латвия проделала в рамках процесса вступления. Это привилегия - присоединиться к "клубу хорошей практики". Мы осознаем, что вместе с привилегией мы берем на себя и обязательства, и ответственность".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Марис Кучинскис: "Это привилегия - присоединиться к "клубу хорошей практики"

Переговоры о вступлении в "клуб богатых и развитых стран", как называют в Латвии ОЭСР, длились три года. Еще предстоит ратифицировать подписанный договор в парламенте, однако премьер уже сказал, что не сомневается в поддержке депутатов.

Выходит, на данный момент Латвия - вторая постсоветская страна, которая присоединяется к этому клубу. Эстония уже там, Литва только ведет переговоры. В Латвии считают, что законодатели много работали над повышением планки до уровня стран ОЭСР.

"Мы прошли через 21 конституционный комитет, - рассказал Русской службе Би-би-си министр экономики Арвилс Ашераденс. - Я руководил комитетом по пенсиям и депозитам, по надзору за банковским сектором и корпоративным управлением предприятий, где фокус был на государственных предприятиях. У нас есть рекомендации, и работа продолжается. Там, где есть несоответствия, будем меняться".

Однако далеко не все заметили результаты той работы, которой правительство занималось три года. Среди "невнимательных" оказалось немало депутатов сейма. К примеру, глава фракции крупнейшей оппозиционной партии "Согласие" Янис Урбанович вообще не понял, что случилось, и никаких перемен не заметил.

"Это очередной клуб, куда вступает латвийская элита, чтобы морочить голову рядовым латвийцам по поводу того, что все хорошо, когда на самом деле все не хорошо", - заявил он Русской службе Би-би-си.

По банкам и госпредприятиям

Его однопартиец Ивар Зариньш вспомнил чуть больше. "Есть определенные вещи, которые Латвия должна была сделать. Одна из них касается управления государственными активами, то есть советов госпредприятий. Второе - более тщательный надзор за банками", - поясняет он.

Что касается банков, то тут Латвия ввела целый ряд мер по ужесточению контроля за возможным отмыванием денег и за финансами людей, вовлеченных в политику, усилила санкции, поменяла главу надзорного органа, закрыла один банк и наложила миллионные штрафы еще на несколько банков.

Все наказанные финансовые учреждения работают с деньгами нерезидентов, которых в ОЭСР считают крайне подозрительными клиентами. По словам Арвилса Ашераденса, в будущем давление только усилится, и банкам придется менять стиль работы, относясь к клиентам более избирательно. Иначе их ждет печальное будущее.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Латвия ввела целый ряд мер по ужесточению контроля за возможным отмыванием денег

"Если банки не захотят меняться, то будет все меньше и меньше международных партнеров, которые захотят с нами сотрудничать, - уверен министр экономики Латвии. - Мы должны понимать, что латвийская банковская система - это не только те банки, которые мы видим на улице. Есть банки, которые обслуживают нерезидентов. Депозиты нерезидентов превышают 50% в Латвии. Конечно, транзакции нерезидентов имеют серьезный оборот: Банк Латвии говорил о 300 миллиардах евро в 2014 году. Меньше трети относилось к латвийским транзакциям. Уровень надзора за банками был очень низкий".

Советы в госпредприятиях Латвия ликвидировали во время финансового кризиса - остались только правления. Слишком уж дорого обходились налогоплательщикам зарплаты членов советов. Кроме того, они часто работали формально и состояли из политических ставленников.

Сейчас по рекомендациям ОЭСР советы надо восстановить: в международной организации не поняли, как один министр или госсекретарь может уследить за всей деятельностью, например, энергетического монополиста.

Кто теперь будет выполнять эту функцию, чьими ставленниками окажутся члены советов и в какую сумму обойдутся их услуги - вопросы открытые. Еще один непонятный для Ивара Зариньша момент - ради чего Латвия идет на все эти уступки?

"Она (организация) нужна тем, у кого не хватает чувства собственного достоинства, чтобы почувствовать себя важными. Практическая польза: мы не знаем, что делать, заплатили три миллиона - и нам сказали, что делать", - считает политик.

"Не дотягиваем"

Его коллега по оппозиции, глава фракции "Латвийского объединения регионов" Дайнис Лиепиньш считает, что ОЭСР - это своего рода "гарантия качества" для конкретного государства. Правда, в отношении Латвии это пока не работает. "Мы не соответствуем - хотя бы в области прав человека, которые мы постоянно нарушаем", - заявил он Русской службе Би-би-си.

Что касается трехлетнего прогресса, то тут Дайнис Лиепиньш тоже вспомнил только два направления: банки и советы в госпредприятиях. В дальнейшем, говорит он, перемен может быть больше - и это плюс. "Сначала я думал, что мы не готовы. Потом понял: надо вступать, чтобы был какой-то надзиратель, этому правительству так нужно. ОЭСР - не худший вариант", - уверен депутат.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Даже в национальном парламенте не все понимают, зачем стране понадобилось вступать в ОЭСР

Глава другой оппозиционной фракции - "От сердца Латвии" - Ингуна Судраба тоже напоминает про изменения, которые коснулись банков. И тоже сомневается в том, дотягивает ли страна до уровня ОЭСР. Насколько сильно Латвия отличается от других стран международной организации, проверить несложно: все данные (правда, за 2013 или 2014 год) есть на сайте самой ОЭСР.

Сравнивать с США или Канадой было бы некорректно, но можно сравнить, например, с Эстонией. Годовой доход на душу населения в Латвии - 17 951 доллар, в Эстонии - 23 065, в среднем по ОЭСР - 32 424.

На образование Латвия тратит 1,4% от ВВП, Эстония - 1,6%. Сам ВВП в Латвии - 24 616 долларов на душу населения, в Эстонии - 28 940.

Количество аварий на миллион человек в Латвии - 106,5, в Эстонии - 59,4%. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Латвии - 74,1, в Эстонии - 77,3 года.

По словам министра экономики, сидя за одним столом с развитыми странами, Латвии будет проще развиваться. "Мы имеем подход к системам 34 более развитых государств. Если, например, мы решаем вопрос о неплатежеспособности, то у нас есть файлы всех 34 государств - как эти вопросы решаются там, плюс рекомендации ОЭСР. Исходя из этого, мы можем принять решение", - говорит Арвилс Ашераденс.

Дайте заработать

"Если коротко, то это клуб развитых стран. Этот клуб занимается тем, что развивает экономику, есть также много рекомендаций по поводу образования", - говорит Русской службе Би-би-си депутат сейма от правящего Единства Эдвард Смилтенс.

Правда, о том, что Латвия уже сделала, он почти ничего не помнит: "Это касалось того, как мы руководим государственными компаниями. Был целый ряд законов. Надо спросить у министерства экономики".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Годовой доход на душу населения в Латвии - 17 951 доллар

Самым информированным оказался представитель премьерского "Союза зеленых и крестьян" Ингмар Лидака. Он вспомнил про изменения в таких областях, как управление госпредприятиями, борьба с коррупцией, конкуренция, регулирование банков, денег нерезидентов и подозрительных сделок.

По словам Лидаки, Латвия сразу почувствует эффект от вступления в ОЭСР, когда, например, международные рейтинговые агентства поднимут рейтинги, для страны снизятся процентные ставки по обслуживанию внешнего долга, а иностранные инвесторы повернутся в сторону Латвии.

"Да, в последнее время их было мало", - признался политик. А вот Янис Урбанович считает, что инвесторов в Латвии не будет. Причем из-за Би-би-си.

"Главная проблема - не в том, что нет денег, а что их некуда вкладывать в буферной зоне, о чем объявила любимая Би-би-си в своем фильме. Пророческом? Надеюсь, что нет", - рассуждает политик.