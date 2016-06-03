Зачем Латвии понадобилось членство в ОЭСР?
Латвия подписала договор о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом даже в национальном парламенте не все понимают, зачем стране понадобился этот шаг.
Однако все согласны в одном: вступление в ОЭСР – "гарантия качества" для любого государства.
Незаметный прогресс
Формально целью ОЭСР является повышение экономического и социального благополучия людей по всему миру. Однако в Латвии основные плюсы видят скорее на государственном уровне, нежели на человеческом.
Подписывая договор о вступлении, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сказал: "Это признание той большой работы, которую Латвия проделала в рамках процесса вступления. Это привилегия - присоединиться к "клубу хорошей практики". Мы осознаем, что вместе с привилегией мы берем на себя и обязательства, и ответственность".
Переговоры о вступлении в "клуб богатых и развитых стран", как называют в Латвии ОЭСР, длились три года. Еще предстоит ратифицировать подписанный договор в парламенте, однако премьер уже сказал, что не сомневается в поддержке депутатов.
Выходит, на данный момент Латвия - вторая постсоветская страна, которая присоединяется к этому клубу. Эстония уже там, Литва только ведет переговоры. В Латвии считают, что законодатели много работали над повышением планки до уровня стран ОЭСР.
"Мы прошли через 21 конституционный комитет, - рассказал Русской службе Би-би-си министр экономики Арвилс Ашераденс. - Я руководил комитетом по пенсиям и депозитам, по надзору за банковским сектором и корпоративным управлением предприятий, где фокус был на государственных предприятиях. У нас есть рекомендации, и работа продолжается. Там, где есть несоответствия, будем меняться".
Однако далеко не все заметили результаты той работы, которой правительство занималось три года. Среди "невнимательных" оказалось немало депутатов сейма. К примеру, глава фракции крупнейшей оппозиционной партии "Согласие" Янис Урбанович вообще не понял, что случилось, и никаких перемен не заметил.
"Это очередной клуб, куда вступает латвийская элита, чтобы морочить голову рядовым латвийцам по поводу того, что все хорошо, когда на самом деле все не хорошо", - заявил он Русской службе Би-би-си.
По банкам и госпредприятиям
Его однопартиец Ивар Зариньш вспомнил чуть больше. "Есть определенные вещи, которые Латвия должна была сделать. Одна из них касается управления государственными активами, то есть советов госпредприятий. Второе - более тщательный надзор за банками", - поясняет он.
Что касается банков, то тут Латвия ввела целый ряд мер по ужесточению контроля за возможным отмыванием денег и за финансами людей, вовлеченных в политику, усилила санкции, поменяла главу надзорного органа, закрыла один банк и наложила миллионные штрафы еще на несколько банков.
Все наказанные финансовые учреждения работают с деньгами нерезидентов, которых в ОЭСР считают крайне подозрительными клиентами. По словам Арвилса Ашераденса, в будущем давление только усилится, и банкам придется менять стиль работы, относясь к клиентам более избирательно. Иначе их ждет печальное будущее.
"Если банки не захотят меняться, то будет все меньше и меньше международных партнеров, которые захотят с нами сотрудничать, - уверен министр экономики Латвии. - Мы должны понимать, что латвийская банковская система - это не только те банки, которые мы видим на улице. Есть банки, которые обслуживают нерезидентов. Депозиты нерезидентов превышают 50% в Латвии. Конечно, транзакции нерезидентов имеют серьезный оборот: Банк Латвии говорил о 300 миллиардах евро в 2014 году. Меньше трети относилось к латвийским транзакциям. Уровень надзора за банками был очень низкий".
Советы в госпредприятиях Латвия ликвидировали во время финансового кризиса - остались только правления. Слишком уж дорого обходились налогоплательщикам зарплаты членов советов. Кроме того, они часто работали формально и состояли из политических ставленников.
Сейчас по рекомендациям ОЭСР советы надо восстановить: в международной организации не поняли, как один министр или госсекретарь может уследить за всей деятельностью, например, энергетического монополиста.
Кто теперь будет выполнять эту функцию, чьими ставленниками окажутся члены советов и в какую сумму обойдутся их услуги - вопросы открытые. Еще один непонятный для Ивара Зариньша момент - ради чего Латвия идет на все эти уступки?
"Она (организация) нужна тем, у кого не хватает чувства собственного достоинства, чтобы почувствовать себя важными. Практическая польза: мы не знаем, что делать, заплатили три миллиона - и нам сказали, что делать", - считает политик.
"Не дотягиваем"
Его коллега по оппозиции, глава фракции "Латвийского объединения регионов" Дайнис Лиепиньш считает, что ОЭСР - это своего рода "гарантия качества" для конкретного государства. Правда, в отношении Латвии это пока не работает. "Мы не соответствуем - хотя бы в области прав человека, которые мы постоянно нарушаем", - заявил он Русской службе Би-би-си.
Что касается трехлетнего прогресса, то тут Дайнис Лиепиньш тоже вспомнил только два направления: банки и советы в госпредприятиях. В дальнейшем, говорит он, перемен может быть больше - и это плюс. "Сначала я думал, что мы не готовы. Потом понял: надо вступать, чтобы был какой-то надзиратель, этому правительству так нужно. ОЭСР - не худший вариант", - уверен депутат.
Глава другой оппозиционной фракции - "От сердца Латвии" - Ингуна Судраба тоже напоминает про изменения, которые коснулись банков. И тоже сомневается в том, дотягивает ли страна до уровня ОЭСР. Насколько сильно Латвия отличается от других стран международной организации, проверить несложно: все данные (правда, за 2013 или 2014 год) есть на сайте самой ОЭСР.
Сравнивать с США или Канадой было бы некорректно, но можно сравнить, например, с Эстонией. Годовой доход на душу населения в Латвии - 17 951 доллар, в Эстонии - 23 065, в среднем по ОЭСР - 32 424.
На образование Латвия тратит 1,4% от ВВП, Эстония - 1,6%. Сам ВВП в Латвии - 24 616 долларов на душу населения, в Эстонии - 28 940.
Количество аварий на миллион человек в Латвии - 106,5, в Эстонии - 59,4%. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Латвии - 74,1, в Эстонии - 77,3 года.
По словам министра экономики, сидя за одним столом с развитыми странами, Латвии будет проще развиваться. "Мы имеем подход к системам 34 более развитых государств. Если, например, мы решаем вопрос о неплатежеспособности, то у нас есть файлы всех 34 государств - как эти вопросы решаются там, плюс рекомендации ОЭСР. Исходя из этого, мы можем принять решение", - говорит Арвилс Ашераденс.
Дайте заработать
"Если коротко, то это клуб развитых стран. Этот клуб занимается тем, что развивает экономику, есть также много рекомендаций по поводу образования", - говорит Русской службе Би-би-си депутат сейма от правящего Единства Эдвард Смилтенс.
Правда, о том, что Латвия уже сделала, он почти ничего не помнит: "Это касалось того, как мы руководим государственными компаниями. Был целый ряд законов. Надо спросить у министерства экономики".
Самым информированным оказался представитель премьерского "Союза зеленых и крестьян" Ингмар Лидака. Он вспомнил про изменения в таких областях, как управление госпредприятиями, борьба с коррупцией, конкуренция, регулирование банков, денег нерезидентов и подозрительных сделок.
По словам Лидаки, Латвия сразу почувствует эффект от вступления в ОЭСР, когда, например, международные рейтинговые агентства поднимут рейтинги, для страны снизятся процентные ставки по обслуживанию внешнего долга, а иностранные инвесторы повернутся в сторону Латвии.
"Да, в последнее время их было мало", - признался политик. А вот Янис Урбанович считает, что инвесторов в Латвии не будет. Причем из-за Би-би-си.
"Главная проблема - не в том, что нет денег, а что их некуда вкладывать в буферной зоне, о чем объявила любимая Би-би-си в своем фильме. Пророческом? Надеюсь, что нет", - рассуждает политик.