Швейцарцы голосуют на референдуме о гарантированном доходе

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Власти Швейцарии могут позволить себе такие выплаты из бюджета

Швейцария стала первой страной в мире, которая проводит референдум по вопросу о введении гарантированного дохода.

В случае положительного ответа на вопрос, который задан избирателям, каждому взрослому гражданину Швейцарии, проживающему в стране, будет положена гарантированная выплата в размере 2,5 тысяч швейцарских франков (2,5 тысяч долларов) в месяц, независимо от того, есть ли у него работа.

Сторонники этой идеи указывают, что в наше время число рабочих мест во многих традиционных областях экономики постоянно сокращается под напором роботизации.

В стране уже состоялось несколько красочных демонстраций в поддержку предложения, в ходе которых по улицам Цюриха прошли сотни переодетых роботами активистов, обещающих освободить людей от повседневной обузы.

Image caption В Цюрихе прошла демонстрация, участники которой изображали роботов

Один из организаторов демонстрации Че Вагнер утверждает, что введение гарантированного дохода будет справедливым решение стоящих перед обществом проблем.

"В Швейцарии более половины всех работ вообще не оплачивается - это работа домохозяек, уход за больными и престарелыми, общественная работа. А теперь такая работа будет больше цениться", - говорит он.

Однако это далеко не новая идея. Еще в XVI веке Томас Мор предлагал ввести нечто подобное в своем философском трактате "Утопия".

В ХХ веке многие экономисты как левых, так и правых убеждений тоже утверждали, что это имеет смысл.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторонники предложения развернули на городской площади гигантский плакат с надписью: "Что бы вы делали, если бы получали гарантированный доход?"

Например, американский экономист Милтон Фридман, создатель теории рыночного капитализма, поддерживал эту идею, так как такой доход позволил бы покончить с рядом различных социальных пособий и программ помощи.

Да и сейчас в Финляндии правительство рассматривает возможность эксперимента по предоставлению 8 тысячам граждан из малообеспеченных слоев гарантированного дохода.

При этом предлагается разбить эту группу на подгруппы и давать им разные суммы с целью проверки предположений о том, что более высокий доход якобы будет лишать людей инициативы в поисках работы.

Во многих странах - от Австралии до Канады - власти всё чаще задаются вопросом: не дешевле ли было бы покончить с социальными пособиями и заменить их гарантированным доходом?

Image caption Швейцарские политики не в восторге от предложения по введению гарантированного дохода

Но активисты типа Че Вагнера исходят не из экономических, а скорее из гуманитарных соображений - они считают, что в нынешней ситуации люди часто вынуждены работать только для того, чтобы заработать на жизнь, а при получении свободы они занялись бы более приятным и более полезным для общества делом.

Ответственность и инициатива

Однако швейцарский референдум вызывает и массу серьезных вопросов. Сторонники гарантированного дохода не знают, каким образом он будет финансироваться из государственного бюджета.

Они просто говорят, что в случае принятия предложения парламент страны должен будет рассмотреть и решить этот вопрос.

Поэтому неудивительно, что среди политиков эта идея не пользуется поддержкой - ни одна из партий, представленных в парламенте, не одобряет ее.

Удивительно то, что ни одна из партий не возражает против дохода на основании финансовых соображений. Политики больше обеспокоены утратой чувства ответственности и инициативы у населения, особенно среди молодежи.

Встревожены также и представители деловых кругов, которые уже сейчас сталкиваются с дефицитом рабочей силы во многих областях экономики.

Однако самый убедительный довод против гарантированного дохода, который могут поддержать многие швейцарцы, был выдвинут правой Швейцарской народной партией.

Ее представители заявляют, что Швейцария может с легкостью позволить себе такое нововведение, но только не в условиях открытого рынка рабочей силы. Швейцария имеет открытые границы со всеми 28 странами ЕС, во многих из которых существует гораздо более низкий уровень жизни.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Роботы все чаще вытесняют из производства людей, особенно на монотонных работах в промышленности

Тема иммиграции в Швейцарии, как и во всех европейских странах, вызывает ожесточенные споры в обществе. Швейцарцы тревожатся, что в случае принятия новых предложений их страна привлечет к себе новых мигрантов.

Впрочем, недавние опросы избирателей показывают, что предложение не получит их массовой поддержки.

Однако дискуссия на эту тему позволяет поднять редко обсуждаемые темы развития общества в будущем; того, как будет меняться отношение людей к работе в XXI веке.

По мнению активиста Че Вагнера, это и есть главное достижение грядущего референдума.

"Если оглянуться на 20 лет в прошлое, нам придется задать себе вопрос - почему мы не приняли эту идею намного раньше? - задается он вопросом. - Это предложение основано на разделении понятия работы и дохода. Прекрасно, что объем работы в обществе сокращается и что у людей становится всё больше времени для досуга. Мы хотим, чтобы капитализм работал на общество и чтобы общество было более гуманным".