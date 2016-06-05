Швейцарцы отвергли идею выплаты гарантированного дохода

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Один из вопросов референдума касался рассмотрения дел беженцев

По предварительным данным, швейцарцы отвергли на референдуме идею ввести повсеместный гарантированный ежемесячный минимальный доход.

По данным маркетинговой компании GFS, 78% избирателей высказались против этого плана.

Хотя этот вопрос интересует ряд наиболее развитых стран, в частности Финляндию и Голландию, Швейцария стала первой страной в мире, которая провела референдум по вопросу о введении гарантированного дохода.

Наблюдатели отмечают, что вопрос на референдуме был сформулирован не очень четко: избирателям предлагалось ответить на вопрос, поддерживают ли они изменения в конституции, которые бы "гарантировали введение безусловного минимального дохода", однако без указания возможного размера этой выплаты.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Некоторые референдумы в Швейцарии проводятся по инициативе граждан, а некоторые созываются парламентом

Активисты, выдвинувшие эту идею, предлагали каждому проживающему в стране взрослому гражданину Швейцарии выплачивать 2,5 тысяч швейцарских франков (2,5 тысяч долларов), независимо от того, есть ли у него работа.

Сторонники этой идеи указывают, что в наше время число рабочих мест во многих традиционных областях экономики постоянно сокращается под напором роботизации.

В преддверии референдума в стране состоялось несколько красочных демонстраций в поддержку предложения, в ходе которых по улицам Цюриха прошли сотни переодетых роботами активистов, обещавших освободить людей от повседневной обузы.

Image caption В Цюрихе прошла демонстрация, участники которой изображали роботов

Один из организаторов демонстрации Че Вагнер утверждает, что введение гарантированного дохода стало бы справедливым решением стоящих перед обществом проблем.

"В Швейцарии более половины всех работ вообще не оплачивается - это работа домохозяек, уход за больными и престарелыми, общественная работа. А теперь такая работа будет больше цениться", - говорит он.

Между тем активисты не объяснили, каким образом гарантированный безусловный минимум будет финансироваться из государственного бюджета, сказав, что в случае принятия предложения парламент страны должен будет рассмотреть и решить этот вопрос.

Однако ни одна из партий, представленных в парламенте, не поддержала эту идею не столько из финансовых соображений, сколько из-за обеспокоенности по поводу того, что гарантированный доход может повлечь за собой утрату ответственности и инициативы у населения, особенно среди молодежи.

Встревоженность высказывали и представители деловых кругов, которые уже сейчас сталкиваются с дефицитом рабочей силы во многих областях экономики.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторонники предложения развернули на городской площади гигантский плакат с надписью: "Что бы вы делали, если бы получали гарантированный доход?"

Самый убедительный довод против гарантированного дохода выдвинула правая Швейцарская народная партия, заявив, что Швейцария сможет с легкостью позволить себе такое нововведение, но только не в условиях открытого рынка рабочей силы.

"С открытыми границами это совершенно немыслимо, особенно в Швейцарии, где такой высокий уровень жизни, - сказал Лузи Штамм, член парламента от Швейцарской народной партии. - Если вы каждому швейцарцу будете платить деньги, то миллионы людей захотят переехать в Швейцарию".

Пока Швейцария имеет открытые границы со всеми 28 странами ЕС, во многих из которых существует гораздо более низкий уровень жизни.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Роботы все чаще вытесняют из производства людей, особенно на монотонных работах в промышленности

На референдуме в воскресенье помимо вопроса о базовом доходе швейцарцам было предложено еще четыре вопроса: два из них касались фискальных инициатив, еще один предлагал ускорить время рассмотрения прошений на получение статуса беженца (по предварительным данным, 66% его поддержали).

И последнее предложение касалось разрешения на генетический анализ выращенных в пробирке эмбрионов на стадии до ЭКО в случае, если один из родителей страдает серьезным заболеванием, передающимся по наследству (более 61% высказались за это предложение).

Как в Швейцарии работает система "инициативы снизу"