Уроки английского языка
В разделе Learning English мы публикуем видео- и аудиоуроки английского языка, языковые тесты, истории о культуре и традициях англоязычных стран.
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А с участниками сообщества вконтакте "Учите английский с Би-би-си" мы обсуждаем последние языковые тенденции, тонкости перевода и многое другое.
НОВИНКИ РАЗДЕЛА
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LINGOHACK: английский на видео. Лексика урока: fall from grace, rip-off goods, a range of
LINGOHACK: английский на видео. Лексика урока: premature, wholesome, obesity
LINGOHACK: английский на видео.
Смотрим и изучаем новые слова в контексте: predominantly, devastating, сite, controversial
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Как выучить иностранный язык: лайфхак от Владимира Познера в форме мультика
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2 июля исполнилось 93 года автору знаменитого учебника английского языка Наталье Александровне Бонк. Поздравляем!
Это интервью с легендой лингвистики мы записали несколько лет назад.
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Тест "Говорим о проблемах по-английски", часть 2
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Lingohack: английский по новостям
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Тест "Университетский английский"
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LINGOHACK: английский на видео. Смотрим и изучаем новую лексику в контексте: a murky world (дело темное), fall into the hands (оказаться в руках), fall well short (быть далеко от цели)
Тест "Деньги в вашем кармане": проверьте свой английский
LINGOHACK: английский на видео. Смотрим и учим язык: makeshift (импровизированный), shatter the dreams (разрушить мечты), inspire (вдохновить или воодушевить)
LINGOHACK: английский на видео. Лексика урока: airlift (перевозить по воздуху), side effect (побочный эффект), to release (отпустить на волю)
LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: stigma, to auction, inability, deadline
Тест "Английский язык телодвижений"
LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: sensation, sadden, potential
Тест "Деловой английский", часть 1
LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: marine reserve, orbit, mourning
LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: log, stylish, unveil, wonder
LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: bitter stand-off, the heart of, thriving
Тест на знание английских идиом, часть 2
LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: missing, submerged, rapturous
Английский экспресс, урок 17: слова и фразы, которые пригодятся при регистрации на авиарейс в англоязычной стране
LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: catastrophically, fall silent, scaffolding, glimpse, delivery
Английский экспресс, урок 16: продолжаем знакомство с лексикой, которая может пригодиться в поиске нужных вам объектов в англоязычной стране
ТЕСТЫ
Тест из 20 заданий "Чего я не знаю в английском?"
Тест "Английский язык телодвижений"
Тест "Деловой английский", часть 1
Тест "Как договориться о встрече по телефону по-английски?"
Тест "Безупречный английский", часть 1
Тест "Безупречный английский", часть 2
Тест "Безупречный английский", часть 3
Тест "Безупречный английский", часть 4
Тест по грамматике, часть 1
Тест по грамматике, часть 2
Тест "Идиомы с названиями частей тела"
Тест "Английский для отпускников"
Тест "Сердечные" английские фразеологизмы"
Тест "Временные формы английских глаголов"
Тест "Повседневный английский"
Тест "Поговорим о проблемах", часть 1
Тест "Поговорим о проблемах", часть 2
Тест "Преступление и наказание"
Тест "Английские идиомы", часть 1
Тест "Английские идиомы", часть 2
Тест "Фразовые глаголы"
Тест "Черты характера"
ВИДЕОКУРСЫ
The Teacher: забавные видеоуроки об употреблении идиом, которые ведет британский актер
How to express opinions: фразы, которые помогут высказать мнение по тому или иному вопросу или проблеме
Jewellery: что сказать, если разговор зашел о драгоценностях?
АУДИОКУРСЫ
Серия "Разговорник Би-би-си": английский для работы и досуга. 69 миниуроков на разные темы
Серия "Английский экспресс", уроки 1-17 (дружеское общение, поздравления с праздниками, пожелания выздоровления коллегам и друзьям, телефонные разговоры, заказ билетов, запись на стрижку и прием к врачу, посещение ресторана и магазина, прием гостей, поиск работы, регистрация на авиарейс)
Серия "Уроки английского от маленьких британцев", эпизоды 1-3
Серия "Живой язык": слова и выражения, которые используются в реальной жизни в сегодняшней Англии
БИЗНЕС ПО-АНГЛИЙСКИ: учимся ориентироваться в современной бизнес-терминологии
АНГЛИЙСКИЙ ПО НОВОСТЯМ: учебные видео- и аудиоматериалы, подготовленные языковыми экспертами BBC Learning English на основе репортажей Би-би-си, с объяснением сложных лексико-грамматических конструкций
ВОПРОС-ОТВЕТ
Мы отвечаем на вопросы читателей по изучению современного английского языка
"ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН": видео- и аудиоуроки о жизни современной Британии и развитии английского языка
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- Как следует учить английский язык? Можно ли избавиться от акцента? Сможет ли интернет в будущем заменить традиционные учебники? Об этом в видеоинтервью Би-би-си рассказала автор популярной в СССР и России методики изучения английского языка Наталья Александровна Бонк.
- Сленг британских моряков: теперь не только на флоте Моряки частенько разбавляют речь колоритным сленгом. Они говорят SWALLOW THE ANCHOR, имея ввиду 'иди на пенсию', а куриное карри называют CHICKEN CHERNOBYL. Кое-что из морского сленга проникает в повседневную речь англичан ...
- Зачем фильмам фэнтези британский акцент? Герои некоторых современных фильмов в жанре фэнтези, снятых в Соединенных Штатах, говорят по-английски с ярко выраженным британским акцентом. Чем обоснован такой режиссерский ход?
- Учить английский на Филиппинах: новый глобальный тренд? Филиппины стремительно превращаются в весьма популярную страну для изучения английского...
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