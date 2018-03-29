Уроки английского языка

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В разделе Learning English мы публикуем видео- и аудиоуроки английского языка, языковые тесты, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

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А с участниками сообщества вконтакте "Учите английский с Би-би-си" мы обсуждаем последние языковые тенденции, тонкости перевода и многое другое.

НОВИНКИ РАЗДЕЛА

Хотите стать участником нового увлекательного лингвистического видеошоу Русской службы Би-би-си?

Читайте об условиях участия здесь

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LINGOHACK: английский на видео. Лексика урока: fall from grace, rip-off goods, a range of

LINGOHACK: английский на видео. Лексика урока: premature, wholesome, obesity

LINGOHACK: английский на видео.

Смотрим и изучаем новые слова в контексте: predominantly, devastating, сite, controversial

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Media playback is unsupported on your device Лайфхак от Владимира Познера: как выучить иностранный язык

Как выучить иностранный язык: лайфхак от Владимира Познера в форме мультика

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2 июля исполнилось 93 года автору знаменитого учебника английского языка Наталье Александровне Бонк. Поздравляем!

Это интервью с легендой лингвистики мы записали несколько лет назад.

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Тест "Говорим о проблемах по-английски", часть 2

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Lingohack: английский по новостям

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Тест "Университетский английский"

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LINGOHACK: английский на видео. Смотрим и изучаем новую лексику в контексте: a murky world (дело темное), fall into the hands (оказаться в руках), fall well short (быть далеко от цели)

Тест "Деньги в вашем кармане": проверьте свой английский

LINGOHACK: английский на видео. Смотрим и учим язык: makeshift (импровизированный), shatter the dreams (разрушить мечты), inspire (вдохновить или воодушевить)

LINGOHACK: английский на видео. Лексика урока: airlift (перевозить по воздуху), side effect (побочный эффект), to release (отпустить на волю)

LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: stigma, to auction, inability, deadline

Тест "Английский язык телодвижений"

LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: sensation, sadden, potential

Тест "Деловой английский", часть 1

LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: marine reserve, orbit, mourning

Тест "Значения глагола take"

LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: log, stylish, unveil, wonder

Тест "Английские междометия"

LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: bitter stand-off, the heart of, thriving

Тест на знание английских идиом, часть 2

LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: missing, submerged, rapturous

Английский экспресс, урок 17: слова и фразы, которые пригодятся при регистрации на авиарейс в англоязычной стране

LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: catastrophically, fall silent, scaffolding, glimpse, delivery

Английский экспресс, урок 16: продолжаем знакомство с лексикой, которая может пригодиться в поиске нужных вам объектов в англоязычной стране

ТЕСТЫ

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Тест из 20 заданий "Чего я не знаю в английском?"

Тест "Английский язык телодвижений"

Тест "Деловой английский", часть 1

Тест "Английские междометия"

Тест "Значения глагола take"

Тест "Как договориться о встрече по телефону по-английски?"

Тест "Безупречный английский", часть 1

Тест "Безупречный английский", часть 2

Тест "Безупречный английский", часть 3

Тест "Безупречный английский", часть 4

Тест "Беременность и роды"

Тест по грамматике, часть 1

Тест по грамматике, часть 2

Тест "От любви до ненависти"

Тест "Идиомы с названиями частей тела"

Тест "Английский для отпускников"

Тест "Сердечные" английские фразеологизмы"

Тест "Временные формы английских глаголов"

Тест "Повседневный английский"

Тест "Поговорим о проблемах", часть 1

Тест "Поговорим о проблемах", часть 2

Тест "Преступление и наказание"

Тест "Английские идиомы", часть 1

Тест "Английские идиомы", часть 2

Тест "Фразовые глаголы"

Тест "Черты характера"

ВИДЕОКУРСЫ

The Teacher: забавные видеоуроки об употреблении идиом, которые ведет британский актер

How to express opinions: фразы, которые помогут высказать мнение по тому или иному вопросу или проблеме

Jewellery: что сказать, если разговор зашел о драгоценностях?

АУДИОКУРСЫ

Серия "Разговорник Би-би-си": английский для работы и досуга. 69 миниуроков на разные темы

Серия "Английский экспресс", уроки 1-17 (дружеское общение, поздравления с праздниками, пожелания выздоровления коллегам и друзьям, телефонные разговоры, заказ билетов, запись на стрижку и прием к врачу, посещение ресторана и магазина, прием гостей, поиск работы, регистрация на авиарейс)

Серия "Уроки английского от маленьких британцев", эпизоды 1-3

Серия "Живой язык": слова и выражения, которые используются в реальной жизни в сегодняшней Англии

БИЗНЕС ПО-АНГЛИЙСКИ: учимся ориентироваться в современной бизнес-терминологии

АНГЛИЙСКИЙ ПО НОВОСТЯМ: учебные видео- и аудиоматериалы, подготовленные языковыми экспертами BBC Learning English на основе репортажей Би-би-си, с объяснением сложных лексико-грамматических конструкций

ВОПРОС-ОТВЕТ

Мы отвечаем на вопросы читателей по изучению современного английского языка

"ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН": видео- и аудиоуроки о жизни современной Британии и развитии английского языка

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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