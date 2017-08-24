Learning English
Хотите проверить свой английский?
Выбирайте тему теста, и вперед!
- 24 августа 2017
Видео 1:11
Как выучить иностранный язык?
Лайфхак от Владимира Познера
- 18 августа 2017
Уроки английского языка
Здесь - масса увлекательных учебных видео и аудио разных лет
- 29 марта 2018
"Сердечные" фразеологизмы
Душа не лежит, внутри все оборвалось: какие эквиваленты есть в английском?
- 10 октября 2017
Видео 4:30
Английский по новостям
Предел возможностей: как выразить эту мысль по-английски?
- 26 мая 2017
Есть желание освоить бизнес-лексикон?
- 28 сентября 2017
Уже освоили? Тогда проверяем знания по тесту
- 2 сентября 2016
Почему носителей языка часто не понимают?
- 15 ноября 2016
Насколько популярен в Лондоне "язык кокни"?
- 28 сентября 2017
Жизнь Британии в аудио- и видеоуроках
- 30 августа 2017
Какие погодные клише есть в английском?
- 25 августа 2017
Английский от маленьких британцев: разве не ласкает слух?
- 30 августа 2017
Зачем фильмам фэнтези британский акцент?
- 30 августа 2017
Английский - глобальный "поставщик" слов?
- 19 августа 2016
Видео 3:12
Как можно попасть впросак, общаясь с англичанами
- 1 августа 2017
Хотите говорить по-английски как носители языка?
- 29 августа 2017
Американизмы: есть ли угроза самобытности английского языка?
- 24 августа 2017
Будет ли английский и впредь кормить переводчиков?
- 30 августа 2017
Что думают об этом языковом ресурсе читатели?
- 28 сентября 2017
20 вопросов на засыпку: проверьте себя!
Обороты речи, грамматика, бизнес-термины, словообразование: что вам дается труднее?
Что значит по-английски "негде кошку раскрутить" и "потратить пенни"
Ответы на эти и другие вопросы - в #Londonблоге