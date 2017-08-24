Learning English

Хотите проверить свой английский?

Выбирайте тему теста, и вперед!

  • 24 августа 2017
Видео 1:11

Как выучить иностранный язык?

Лайфхак от Владимира Познера

  • 18 августа 2017

Уроки английского языка

Здесь - масса увлекательных учебных видео и аудио разных лет

  • 29 марта 2018

"Сердечные" фразеологизмы

Душа не лежит, внутри все оборвалось: какие эквиваленты есть в английском?

  • 10 октября 2017
Видео 4:30

Английский по новостям

Предел возможностей: как выразить эту мысль по-английски?

  • 26 мая 2017

Есть желание освоить бизнес-лексикон?

  • 28 сентября 2017

Уже освоили? Тогда проверяем знания по тесту

  • 2 сентября 2016

Почему носителей языка часто не понимают?

  • 15 ноября 2016

Насколько популярен в Лондоне "язык кокни"?

  • 28 сентября 2017

Какой стереотип об англичанах считает надуманным Ингеборга Дапкунайте, прожившая много лет в Англии?

  • 24 августа 2017

Какие английские фразы приводили в восторг на корте легендарного Бориса Беккера?

  • 30 августа 2017

Как стала лингвистом Наталья Бонк? Мы в гостях у автора знаменитого учебника

  • 3 июля 2017

Жизнь Британии в аудио- и видеоуроках

  • 30 августа 2017

Какие погодные клише есть в английском?

  • 25 августа 2017

Английский от маленьких британцев: разве не ласкает слух?

  • 30 августа 2017

Зачем фильмам фэнтези британский акцент?

  • 30 августа 2017

Английский - глобальный "поставщик" слов?

  • 19 августа 2016
Видео 3:12

Как можно попасть впросак, общаясь с англичанами

  • 1 августа 2017

Хотите говорить по-английски как носители языка?

  • 29 августа 2017

Американизмы: есть ли угроза самобытности английского языка?

  • 24 августа 2017

"Чего я не знаю в английском?" - Хотите узнать ответ на этот вопрос?

  • 3 октября 2017

Будет ли английский и впредь кормить переводчиков?

  • 30 августа 2017

Что думают об этом языковом ресурсе читатели?

  • 28 сентября 2017