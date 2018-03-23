Хотите получить "пятёрку" по английскому от Би-би-си?
Хотите стать участником нового увлекательного шоу Русской службы Би-би-си?
Запишите свое видео на английском длиной не более 60 секунд с ответом на вопрос 'WHY IS IT COOL TO LEARN ENGLISH?'
Не забудьте представиться и сказать, откуда вы, в начале ролика. Опубликуйте его с хэштегом #bbcenglish5 в своем аккаунте в Facebook, Instagram, VK или "Одноклассники". Авторы самых оригинальных видео станут участниками нашей викторины "Пятёрка по английскому".
Загрузите ваш ролик на файлообменник (WeTransfer или Dropbox) и пришлите ссылку по адресу ev16121973@rambler.ru (не забудьте в теме письма указать #bbcenglish5).
Если вы постоянно находитесь в Москве, вас пригласят в студию Би-би-си. Если же вы живете в другом городе - нестрашно: главное, чтобы с вами можно было связаться через Skype или другой мессенджер.
Дерзайте!
Возрастное ограничение: 18+