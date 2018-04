В самый разгар корпоратива героиня мультика "Английский за минуту" сказала: "I have to go now". И тут ее коллега по работе вспомнил про свое шикарное авто.

Другие увлекательные видеоуроки

Тест "Чего я не знаю в английском?"

Хотите говорить по-английски как носители языка?

Лайфхак от Владимира Познера: как выучить иностранный язык