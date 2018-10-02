Test your English! Тесты по английскому языку с ответами, переводом и пояснениями
Хотите бесплатно проверять и одновременно освежать свой английский? Внесите эту страницу в закладки и следите за обновлениями. Наши онлайн-тесты с ответами, переводом и пояснениями помогут понять, как хорошо вы знаете тот или иной аспект языка - будь то английская грамматика, словообразование или пунктуация, насколько обширен ваш словарный запас. После прохождения этих тестов у вас будет более полное представление о собственном уровне владения современным английским языком.
Итак, выбираем тему теста и проверяем свой английский!
Тест из 20 заданий "Чего я не знаю в английском языке?"
Тест "Безупречный английский", часть 1
Тест "Безупречный английский", часть 2
Тест "Безупречный английский", часть 3
Тест "Безупречный английский", часть 4
Тест "Безупречный английский", часть 5
Тест "Цветные" английские выражения"
Тест "Деловой английский", часть 1
Тест "Повседневный английский"
Тест "Университетский английский"
Тест "Язык телодвижений"
продолжение следует...
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