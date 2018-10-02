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Хотите бесплатно проверять и одновременно освежать свой английский? Внесите эту страницу в закладки и следите за обновлениями. Наши онлайн-тесты с ответами, переводом и пояснениями помогут понять, как хорошо вы знаете тот или иной аспект языка - будь то английская грамматика, словообразование или пунктуация, насколько обширен ваш словарный запас. После прохождения этих тестов у вас будет более полное представление о собственном уровне владения современным английским языком.

Итак, выбираем тему теста и проверяем свой английский!

Тест из 20 заданий "Чего я не знаю в английском языке?"

Тест "Английские междометия"

Тест "Значения глагола take"

Тест "Безупречный английский", часть 1

Тест "Безупречный английский", часть 2

Тест "Безупречный английский", часть 3

Тест "Безупречный английский", часть 4

Тест "Безупречный английский", часть 5

Тест "Цветные" английские выражения"

Тест "Деловой английский", часть 1

Тест "От любви до ненависти"

Тест "Повседневный английский"

Тест "Университетский английский"

Тест "Язык телодвижений"

продолжение следует...

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