Тест по английскому языку с ответами: сленг, поговорки, страноведение, идиомы, нюансы грамматики

Тест по английскому языку с ответами: поговорки, приметы и сленг, приглашение на ужин по-английски - с подвохом и без, грамматика, идиомы, любопытные факты о Британии. Угадай ответ вместе с участниками викторины Би-би-си "Пятерка по английскому" и проверь себя!

Задания этого теста (текст + видео):

"Break a leg!" Who would you normally say it to?

1. performers going on stage

2. runners ahead of a marathon

3. horse riders before a race

Как нельзя сказать по-английски?

1. For the fifth consecutive year

2. For the fifth year in a row

3. For the fifth year at a stretch

How do PETA's activists suggest you replace the proverb "Kill two birds with one stone"?

1. Feed two birds with one scone

2. Reach two birds with one bone

3. Call two birds on one phone

Что не имеет отношения к учебе?

1. Cramming

2. Stuffing

3. Pulling an all-nighter

When did Fish & Сhips appear?

1. 14th century

2. 17th century

3. 19th century

Как бы вы предложили гостю остаться на ужин?

1. Will you be staying for dinner this evening?

2. Will you stay for dinner this evening?

Би-би-си провела опрос среди британцев и попросила их несколькими словами описать разные регионы страны. Вопрос: какой город ассоциируется у британцев со словами Dialect, The Royal Navy и Charles Dickens?

1. Портсмут

2. Пул

3. Плимут

What kind of verb form often follows an adjective?

1. A bare infinitive

2. A full infinitive

Where was stainless steel invented?

1. Swansea

2. Aberdeen

3. Sheffield

Which character in Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald links this adventure with Harry Potter?

1. Severus Snape

2. Draco Malfoy

3. Albus Dumbledore

Смотрим викторину и проверяем свой английский

ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ LEARNING ENGLISH

Ключевые слова: как начать учить английский / разработки уроков / английский язык на каждый день / как выучить английский / английский BBC / bbc learning english / русские говорят по-английски / английский онлайн бесплатно / английский с чего начать учить / егэ английский 2019 / англо русский перевод / с английского на русский / c русского на английский / learn english / английский язык учить / английский для начинающих / английский язык до автоматизма / уроки английского аудио / английский язык видео / английский аудио уроки