Уроки английского языка Би-би-си: Топ-10 за неделю 21-27 октября

  • 1 ноября 2019
English: топ-10 за неделю 21-27 октября (проект "Уроки английского и тесты Би-би-си") Правообладатель иллюстрации Getty Images

Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 21-27 октября.

1. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?

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"Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?

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2. Тесты по английскому языку, ответы и перевод на русский

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3. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'

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Английский: 5 способов замены 'GREAT' / Как учить английский с Би-би-си

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4. Уроки английского языка, лайфхаки "Как выучить английский", тесты BBC Learning English, видео, аудио, мультфильмы "Английский на каждый день": каталог за разные годы

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5. Как учить английский? По мультфильмам "Английский язык на каждый день"

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6. Английский язык на каждый день: какие фразы спасут в час пик

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Что сказать по-английски, когда надо пробиться к выходу в переполненном автобусе?

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7. Владимир Познер: лайфхак "Как выучить иностранный язык"

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Лайфхак от Владимира Познера: как выучить иностранный язык (Проект Би-би-си "Уроки английского и тесты")

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8. Тест по английскому языку: бизнес и финансы, часть 1

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9. Тест "Чего я не знаю в английском языке?"

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10. Тест по английскому языку: грамматика, часть 1

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ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"

  • Шоу-викторина о Британии и современном английском, выпуски 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
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Студенты МГИМО, МГУ, ВШЭ и МПГУ - 2 сезон "Пятерки по английскому" (проект "Уроки английского" на Би-би-си)

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  • Английский по новостям
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Lingohack: учим английский язык по новостям

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#londonблог о двуличных британцах

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