Уроки английского языка Би-би-си: Топ-10 за неделю 28 октября - 3 ноября

  • 5 ноября 2019
English: топ-10 за неделю 28 октября - 3 ноября (проект "Уроки английского и тесты Би-би-си") Правообладатель иллюстрации Getty Images

Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 28 октября - 3 ноября.

1. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?

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"Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?

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2. Тесты по английскому языку, ответы и перевод на русский

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3. Уроки английского языка, лайфхаки "Как выучить английский", тесты BBC Learning English, видео, аудио, мультфильмы "Английский на каждый день": каталог за разные годы

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4. Как учить английский? По мультфильмам "Английский язык на каждый день"

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5. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'

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Английский: 5 способов замены 'GREAT' / Как учить английский с Би-би-си

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6. Английский язык: тест на знание сленга, поговорок, идиом и грамматики

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7. Тест "Чего я не знаю в английском языке?"

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8. Тест по английскому языку: бизнес и финансы, часть 1

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9. Английский язык на каждый день: какие фразы спасут в час пик

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Что сказать по-английски, когда надо пробиться к выходу в переполненном автобусе?

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10. Тест по английскому "Какой из меня эксперт по орфографии?"

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ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"

  • Шоу-викторина о Британии и современном английском, выпуски 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
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Студенты МГИМО, МГУ, ВШЭ и МПГУ - 2 сезон "Пятерки по английскому" (проект "Уроки английского" на Би-би-си)

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  • Английский по новостям
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В этом видеоуроке английского языка проекта "Learn English with the BBC" речь пойдет об ур

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  • Владимир Познер: лайфхак "Как выучить иностранный язык" (in English)
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Лайфхак от Владимира Познера: как выучить иностранный язык (Проект Би-би-си "Уроки английского и тесты")

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