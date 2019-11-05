Уроки английского языка Би-би-си: Топ-10 за неделю 28 октября - 3 ноября
Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 28 октября - 3 ноября.
1. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?
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2. Тесты по английскому языку, ответы и перевод на русский
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3. Уроки английского языка, лайфхаки "Как выучить английский", тесты BBC Learning English, видео, аудио, мультфильмы "Английский на каждый день": каталог за разные годы
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4. Как учить английский? По мультфильмам "Английский язык на каждый день"
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5. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'
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6. Английский язык: тест на знание сленга, поговорок, идиом и грамматики
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7. Тест "Чего я не знаю в английском языке?"
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8. Тест по английскому языку: бизнес и финансы, часть 1
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9. Английский язык на каждый день: какие фразы спасут в час пик
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10. Тест по английскому "Какой из меня эксперт по орфографии?"
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- Английский по новостям
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- Владимир Познер: лайфхак "Как выучить иностранный язык" (in English)