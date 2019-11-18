Уроки английского языка Би-би-си: Топ-10 за неделю 11-17 ноября
Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 11-17 ноября.
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1. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста
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2. Все тесты по английскому языку с ответами и переводом на русский
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3. Много ли слов английского языка образуются путем слияния? Мы провели эксперимент: Денис, Мария, Илья и Оксана попробовали собрать по четыре составных слова из восьми предложенных нами...
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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4. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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5. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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6. Викторина №5 о Британии, британцах и современном английском языке
Как по-английски можно клево выразить восторг? 'Gravy train' и 'gravy boat': что относится к работе, а что к еде? 1-й комментарий на английском к первому Youtube-видео: "Awesome", "Hilarious" или "Interesting"? В каком случае - дырка от бублика: "a nothing burger" vs "a no burger"? Какие два слова в английском означают переезд на новое место? И бизнес-термины: когда есть спад, а когда подъем показателей? Попробуйте угадать ответ вместе с Екатериной из Москвы и Елизаветой из Самары.
Это видео на сайте Би-би-си / ВКонтакте / в "Одноклассниках"
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7. Владимир Познер: лайфхак "Как выучить иностранный язык" (in English)
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8. Уроки английского языка, лайфхаки "Как выучить английский", тесты BBC Learning English, видео, аудио, мультфильмы "Английский на каждый день": каталог за разные годы
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9. Как учить английский? По мультфильмам "Английский язык на каждый день"
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10. Тест "Чего я не знаю в английском языке?"
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ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"
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- Английский язык на каждый день. В этом видео: как по-английски подбодрить собеседника, потерпевшего неудачу?
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Сайт BBC Learning English