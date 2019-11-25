Уроки английского языка, видео, аудио, мультфильмы и тесты Би-би-си: Топ-10 за неделю 18-24 ноября
Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 18-24 ноября.
***
1. Lingohack: учим английский язык по новостям (формат - видео)
2. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста
Это видео на Би-би-си / в ВКонтакте / в "Одноклассниках"
***
3. Все тесты по английскому языку с ответами и переводом на русский
***
4. Много ли слов английского языка образуются путем слияния? Мы провели эксперимент: Денис, Мария, Илья и Оксана попробовали собрать по четыре составных слова из восьми предложенных нами...
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
***
5. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
***
6. Тест "Чего я не знаю в английском языке?"
***
7. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
***
8. Викторина №6 о Британии, британцах и современном английском языке
Вы знаете, чем прославились 'woolen balaclava jumper' и 'hoodie with a noose around the neck'? И как публика восприняла 'black shoes with blue eyes & red lips'? "Прочее/разное", "драматург" и "шкодливый": можете написать или произнести по буквам их эквиваленты в английском? Business English: какие два слова применимы к компаньону, активно не участвующему в деле? И первый твит Елизаветы II: когда и откуда она его отправила? Смотрите викторину и проверяйте себя вместе с участниками в студии - Анной из Москвы и Грантом из Еревана.
Это видео на сайте Би-би-си и ВКонтакте
***
9. Владимир Познер: лайфхак "Как выучить иностранный язык" (in English)
Это видео в Youtube , ВКонтакте и "Одноклассниках"
***
10. Уроки английского языка, лайфхаки "Как выучить английский", тесты BBC Learning English, видео, аудио, мультфильмы "Английский на каждый день": каталог за разные годы
***
ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"
- Английский язык на каждый день. В этом видео: как по-английски попросить освободить место в транспорте
Смотрите на Би-би-си / ВКонтакте / в "Одноклассниках"
Сайт BBC Learning English
Ключевые слова: как выучить #английский язык / английский язык для начинающих / английский bbc / уроки английского аудио / английский язык видео