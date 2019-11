Уроки английского языка, видео, аудио, мультфильмы и тесты Би-би-си: Топ-10 за неделю 18-24 ноября

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 18-24 ноября.

1. Lingohack: учим английский язык по новостям (формат - видео)

2. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста

3. Все тесты по английскому языку с ответами и переводом на русский

4. Много ли слов английского языка образуются путем слияния? Мы провели эксперимент: Денис, Мария, Илья и Оксана попробовали собрать по четыре составных слова из восьми предложенных нами...

5. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'

6. Тест "Чего я не знаю в английском языке?"

7. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?

8. Викторина №6 о Британии, британцах и современном английском языке

Вы знаете, чем прославились 'woolen balaclava jumper' и 'hoodie with a noose around the neck'? И как публика восприняла 'black shoes with blue eyes & red lips'? "Прочее/разное", "драматург" и "шкодливый": можете написать или произнести по буквам их эквиваленты в английском? Business English: какие два слова применимы к компаньону, активно не участвующему в деле? И первый твит Елизаветы II: когда и откуда она его отправила? Смотрите викторину и проверяйте себя вместе с участниками в студии - Анной из Москвы и Грантом из Еревана.

9. Владимир Познер: лайфхак "Как выучить иностранный язык" (in English)

10. Уроки английского языка, лайфхаки "Как выучить английский", тесты BBC Learning English, видео, аудио, мультфильмы "Английский на каждый день": каталог за разные годы

ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"

Английский язык на каждый день. В этом видео: как по-английски попросить освободить место в транспорте

Сайт BBC Learning English

