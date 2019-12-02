Уроки английского языка, видео, аудио, мультфильмы и тесты Би-би-си: Топ-10 за неделю 25 ноября - 1 декабря

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Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 25 ноября - 1 декабря.

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1. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста

Это видео на Би-би-си / в ВКонтакте / в "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Уроки английского. Speaking perfect English: что это значит? Мнение носителя языка

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2. Lingohack: учим английский язык по новостям (формат - видео)

Media playback is unsupported on your device Lingohack: учим английский язык по новостям

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3. Английский на каждый день: какие фразы спасут в час пик

Смотрите на Би-би-си , в Youtube , ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Что сказать по-английски, когда надо пробиться к выходу в переполненном автобусе?

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4. Английский на каждый день: фразы о досуге:

смотрите в ВКонтакте и "Одноклассниках"

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5. Все тесты по английскому языку с ответами и переводом на русский

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6. Много ли слов английского языка образуются путем слияния? Мы провели эксперимент: Денис, Мария, Илья и Оксана попробовали собрать по четыре составных слова из восьми предложенных нами...

Это видео на Би-би-си , в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Уроки английского языка. Много ли слов образуются путем слияния?

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7. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Английский: 5 способов замены 'GREAT' / Как учить английский язык с Би-би-си

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8. Тест "Деньги в вашем кармане"

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9. "Пятерку по английскому" №2 (викторина о Британии + тест по английскому + урок английского). Как сказать по-английски "смотреть запоем"? Что за танец из питерского клипа покорил англоязычный мир? Какое слово в английском относится к пацанке-любительнице выпивки и дебоша? Чего ты можешь не знать об отличии Future Simple от Future Continuous, которое всегда улавливают носители языка? Какой нюанс надо знать, чтобы правильно употреблять фразу "I can give you a lift"? Что англичане говорят предложившему им помощь продавцу, если ничего не покупают, а просто рассматривают товары? Какую "вкусную" идиому Трамп приберег для Путина? Проверьте себя вместе с Русланом из Новочеркасска и Анастасией из Пензы!

Это видео в ВКонтакте / Youtube / "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Как учить, проверять и освежать английский: викторина "Пятерка по английскому" №2

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10. Уроки английского языка, лайфхаки "Как выучить английский", тесты BBC Learning English, видео, аудио, мультфильмы "Английский на каждый день": каталог за разные годы

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ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?

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"Пятерка по английскому" №5: шоу-викторина о Британии, британцах и английском языке. Как по-английски можно клево выразить восторг? 'Gravy train' и 'gravy boat': что относится к работе, а что к еде? 1-й комментарий на английском к первому Youtube-видео: "Awesome", "Hilarious" или "Interesting"? В каком случае - дырка от бублика: "a nothing burger" vs "a no burger"? Какие два слова в английском означают переезд на новое место? И бизнес-термины: когда есть спад, а когда подъем показателей? Проверьте себя вместе с Екатериной из Москвы и Елизаветой из Самары.

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Как учить и проверять английский? Смотрите викторину №5: Катя из Москвы vs Лиза из Самары

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Это видео в Youtube , ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Лайфхак от Владимира Познера: как выучить иностранный язык (Проект Би-би-си "Уроки английского и тесты")

Сайт BBC Learning English

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