Английский язык: видео, аудио, уроки, мультфильмы и тесты Би-би-си. Топ-10 за неделю 2 - 8 декабря
Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 2 - 8 декабря.
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1. Английский язык: когда не обойтись без артикля "the"
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2. Lingohack: учим английский язык по новостям (формат - видео)
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3. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста
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4. Английский на каждый день: фразы о еде
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5. Уроки английского языка, лайфхаки "Как выучить английский", тесты BBC Learning English, видео, аудио, мультфильмы "Английский на каждый день": каталог за разные годы
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6. Все тесты по английскому языку с ответами и переводом на русский
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7. Много ли слов английского языка образуются путем слияния? Мы провели эксперимент: Денис, Мария, Илья и Оксана попробовали собрать по четыре составных слова из восьми предложенных нами...
Это видео на Би-би-си , в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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8. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'
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9. Английский язык: поговорим о развлечениях
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10. "Пятерка по английскому" №4 (видеовикторина о Британии + тест по английскому + урок английского). Как понять, когда англичане реально предлагают вам остаться на ужин, а когда мягко дают понять, что вы засиделись в гостях? Какой город ассоциируется у британцев со словами "Dialect", "The Royal Navy" и "Charles Dickens": Портсмут, Пул или Плимут? Пятый год подряд: как сказать это по-английски двумя способами? "Pulling an all-nighter": это вообще о чем? Как пожелать ни пуха, ни пера британскому актеру перед выходом на сцену? Кто и зачем предложил изменить поговорку "Kill two birds with one stone"? И когда Fish & Chips стали фастфудом, который можно уносить от киоска с собой? Проверьте себя вместе с Александрой из Ногинска-9 и Андреем из Санкт-Петербурга.
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ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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Сайт BBC Learning English
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