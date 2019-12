Английский язык: видео, аудио, уроки, мультфильмы и тесты Би-би-си. Топ-10 за неделю 2 - 8 декабря

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 2 - 8 декабря.

1. Английский язык: когда не обойтись без артикля "the"

2. Lingohack: учим английский язык по новостям (формат - видео)

3. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста

4. Английский на каждый день: фразы о еде

5. Уроки английского языка, лайфхаки "Как выучить английский", тесты BBC Learning English, видео, аудио, мультфильмы "Английский на каждый день": каталог за разные годы

6. Все тесты по английскому языку с ответами и переводом на русский

7. Много ли слов английского языка образуются путем слияния? Мы провели эксперимент: Денис, Мария, Илья и Оксана попробовали собрать по четыре составных слова из восьми предложенных нами...

8. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'

9. Английский язык: поговорим о развлечениях

10. "Пятерка по английскому" №4 (видеовикторина о Британии + тест по английскому + урок английского). Как понять, когда англичане реально предлагают вам остаться на ужин, а когда мягко дают понять, что вы засиделись в гостях? Какой город ассоциируется у британцев со словами "Dialect", "The Royal Navy" и "Charles Dickens": Портсмут, Пул или Плимут? Пятый год подряд: как сказать это по-английски двумя способами? "Pulling an all-nighter": это вообще о чем? Как пожелать ни пуха, ни пера британскому актеру перед выходом на сцену? Кто и зачем предложил изменить поговорку "Kill two birds with one stone"? И когда Fish & Chips стали фастфудом, который можно уносить от киоска с собой? Проверьте себя вместе с Александрой из Ногинска-9 и Андреем из Санкт-Петербурга.

