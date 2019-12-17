Английский язык: видео, аудио, уроки, мультфильмы и тесты Би-би-си. Топ-10 за неделю 9-15 декабря
Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 9-15 декабря.
***
1. Английский на каждый день: фразы о еде
Смотрите в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
2. Английский язык: когда не обойтись без артикля "the"
Смотрите видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
3. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста
Это видео в ВКонтакте / в "Одноклассниках"
4. Уроки английского языка, лайфхаки "Как выучить английский", тесты BBC Learning English, видео, аудио, мультфильмы "Английский на каждый день": каталог за разные годы
***
5. Все тесты по английскому языку с ответами и переводом на русский
---
6. Много ли слов английского языка образуются путем слияния? Мы провели эксперимент: Денис, Мария, Илья и Оксана попробовали собрать по четыре составных слова из восьми предложенных нами...
Это видео на Би-би-си , в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
7. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
8. Английский язык: поговорим о развлечениях
Смотрите в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
9. Шоу-викторина № 6 о Британии, британцах и английском языке. Вы знаете, чем прославились 'woolen balaclava jumper' и 'hoodie with a noose around the neck'? И как публика восприняла 'black shoes with blue eyes & red lips'? "Прочее/разное", "драматург" и "шкодливый": можете написать или произнести по буквам их эквиваленты в английском? Business English: какие два слова применимы к компаньону, активно не участвующему в деле? И первый твит Елизаветы II: когда и откуда она его отправила? - Проверьте себя вместе с Анной из Москвы и Грантом из Еревана.
---
10. Английский язык на каждый день. Как по-английски попросить пассажира, занявшего два места в транспорте, уступить одно из них вам?
----
ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
***
Это видео в Youtube , ВКонтакте и "Одноклассниках"
Сайт BBC Learning English
Ключевые слова: как выучить #английский язык / английский язык для начинающих / английский bbc / уроки английского аудио / английский язык видео