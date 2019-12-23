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Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 16-22 декабря.

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1. Учим английский по новостям: видеорубрика Lingohack

Media playback is unsupported on your device Учим английский язык по новостям: Lingohack

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2. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?

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3. Английский на каждый день: фразы о еде

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4. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста

Это видео в ВКонтакте / в "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Уроки английского. Speaking perfect English: что это значит? Мнение носителя языка

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5. Английский язык: когда не обойтись без артикля "the"

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6. Уроки английского языка, лайфхаки "Как выучить английский", тесты BBC Learning English, видео, аудио, мультфильмы "Английский на каждый день": каталог за разные годы

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7. Все тесты по английскому языку с ответами и переводом на русский

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8. Много ли слов английского языка образуются путем слияния? Мы провели эксперимент: Денис, Мария, Илья и Оксана попробовали собрать по четыре составных слова из восьми предложенных нами...

Это видео на Би-би-си , в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Уроки английского языка. Много ли слов образуются путем слияния?

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9. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Английский: 5 способов замены 'GREAT' / Как учить английский язык с Би-би-си

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10. Английский язык: говорим о развлечениях

Смотрите в ВКонтакте и "Одноклассниках"

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ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

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Это видео в Youtube , ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Лайфхак от Владимира Познера: как выучить иностранный язык (Проект Би-би-си "Уроки английского и тесты")

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Эта видеосерия в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Сайт BBC Learning English

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