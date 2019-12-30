Английский язык: видео, аудио, уроки, мультфильмы и тесты Би-би-си. Топ-10 за неделю 23-29 декабря
Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 23-29 декабря.
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1. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'
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2. Тест "Чего я не знаю в английском языке?" (20 заданий)
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3. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста
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4. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?
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5. Английский на каждый день: фразы о еде
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6. Английский язык: когда не обойтись без артикля "the"
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7. Что говорят англичане, когда речь заходит о деньгах?
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8. Много ли слов английского языка образуются путем слияния? Мы провели эксперимент: Денис, Мария, Илья и Оксана попробовали собрать по четыре составных слова из восьми предложенных нами...
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9. Уроки английского языка, лайфхаки "Как выучить английский", тесты BBC Learning English, видео, аудио, мультфильмы "Английский на каждый день": каталог за разные годы
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10. Все тесты по английскому языку с ответами и переводом на русский
ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"
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Сайт BBC Learning English
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