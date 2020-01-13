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Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 6-12 января.

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1. Учим английский по новостям

Это видео в ВКонтакте

Media playback is unsupported on your device Английский: учим язык по новостям / Видео- и аудиоуроки, тесты, викторины Би-би-си

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2. Английский язык. Слова года - 2019

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Английский язык. Слова года - 2019

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3. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Английский: 5 способов замены 'GREAT' / Как учить английский язык с Би-би-си

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4. Тест "Чего я не знаю в английском языке?" (20 заданий)

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5. Английский язык на каждый день: какие фразы спасут в час пик

Это видео в ВКонтакте , Youtube , "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Английский язык на каждый день (заставка мультика) / проект Би-би-си "Уроки английского, тесты и викторины "Проверь себя"

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6. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста

Это видео в ВКонтакте / в "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Английский язык: уроки и тесты Би-би-си. Рубрика "Говорят носители языка". Speaking perfect English: что это значит?

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7. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?

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8. Английский язык с Владимиром Познером

Это видео в Youtube , ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Лайфхак от Владимира Познера: как выучить иностранный язык (Проект Би-би-си "Уроки английского и тесты")

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9. Английский язык: когда не обойтись без артикля "the"

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

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10. Что говорят англичане, когда речь заходит о деньгах?

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

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ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"

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Сайт BBC Learning English

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