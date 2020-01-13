Английский язык: видео, аудио, уроки, мультфильмы и тесты Би-би-си. Топ-10 за неделю 6-12 января
Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 6-12 января.
***
1. Учим английский по новостям
Это видео в ВКонтакте
---
2. Английский язык. Слова года - 2019
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
3. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
4. Тест "Чего я не знаю в английском языке?" (20 заданий)
---
5. Английский язык на каждый день: какие фразы спасут в час пик
Это видео в ВКонтакте , Youtube , "Одноклассниках"
---
6. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста
Это видео в ВКонтакте / в "Одноклассниках"
---
7. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
8. Английский язык с Владимиром Познером
Это видео в Youtube , ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
9. Английский язык: когда не обойтись без артикля "the"
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
10. Что говорят англичане, когда речь заходит о деньгах?
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"
- Уроки английского языка, лайфхаки "Как выучить английский", тесты BBC Learning English, видео, аудио, мультфильмы "Английский на каждый день": каталог за разные годы
---
---
Сайт BBC Learning English
Ключевые слова: как выучить #английский язык / английский язык для начинающих / английский bbc / уроки английского аудио / английский язык видео / learn Russian