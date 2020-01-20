Правообладатель иллюстрации Getty Images

Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы, лайфхаки и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 13-19 января.

***

1. Шоу-викторина №5 о Британии, британцах и английском языке. Как по-английски можно клево выразить восторг? 'Gravy train' и 'gravy boat': что относится к работе, а что к еде? 1-й комментарий на английском к первому Youtube-видео: "Awesome", "Hilarious" или "Interesting"? В каком случае - дырка от бублика: "a nothing burger" vs "a no burger"? Какие два слова в английском означают переезд на новое место? И бизнес-термины: когда есть спад, а когда подъем показателей? Попробуйте угадать ответ вместе с Екатериной из Москвы и Елизаветой из Самары. Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Английский язык: аудио, видео, уроки, тесты "Проверь себя". Викторина "Пятерка по английскому" №5. Участники: Екатерина из Москвы и Елизавета из Самары.

---

2. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста

Это видео в ВКонтакте / в "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Английский язык: уроки и тесты Би-би-си. Рубрика "Говорят носители языка". Speaking perfect English: что это значит?

---

3. Тест "Чего я не знаю в английском языке?" (20 заданий)

Правообладатель иллюстрации Getty Images

---

4. Английский язык. Слова года - 2019

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Английский язык. Слова года - 2019

---

5. Шоу-викторина №3 о Британии, британцах и английском языке. Клёво или потрясно одеваться: какой аналог есть в современном английском? Merchant vs sailors vs princess: кто же приучил англичан к чаепитию? Как в компании Google называют новичков? "У них роман", "Они в близких отношениях": вам знаком любовный сленг? В чем разница между 'reputable' и 'reputational'? Проверьте себя вместе с Ксенией из Москвы и Никитой из Щелкова. Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Английский язык: аудио, видео, уроки, тесты "Проверь себя". Викторина "Пятерка по английскому" №3. Участники: Ксения из Москвы и Никита из Щелкова.

---

6. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Английский: 5 способов замены 'GREAT' / Как учить английский язык с Би-би-си

--

7. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?

---

8. Английский язык: когда не обойтись без артикля "the"

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Правообладатель иллюстрации Getty Images

---

9. Что говорят англичане, когда речь заходит о деньгах?

Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Правообладатель иллюстрации Getty Images

---

10. Учим английский по новостям

Это видео в ВКонтакте

Media playback is unsupported on your device Английский: учим язык по новостям / Видео- и аудиоуроки, тесты, викторины Би-би-си

---

ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"

---

Сайт BBC Learning English

Ключевые слова: как выучить #английский язык / английский язык для начинающих / английский bbc / уроки английского аудио / английский язык видео / learn Russian