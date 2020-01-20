Английский язык: видео, аудио, уроки, лайфхаки, тесты Би-би-си. Топ-10 за неделю 13-19 января
Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы, лайфхаки и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Подводим итоги недели 13-19 января.
***
1. Шоу-викторина №5 о Британии, британцах и английском языке. Как по-английски можно клево выразить восторг? 'Gravy train' и 'gravy boat': что относится к работе, а что к еде? 1-й комментарий на английском к первому Youtube-видео: "Awesome", "Hilarious" или "Interesting"? В каком случае - дырка от бублика: "a nothing burger" vs "a no burger"? Какие два слова в английском означают переезд на новое место? И бизнес-термины: когда есть спад, а когда подъем показателей? Попробуйте угадать ответ вместе с Екатериной из Москвы и Елизаветой из Самары. Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
2. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста
Это видео в ВКонтакте / в "Одноклассниках"
---
3. Тест "Чего я не знаю в английском языке?" (20 заданий)
---
4. Английский язык. Слова года - 2019
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
5. Шоу-викторина №3 о Британии, британцах и английском языке. Клёво или потрясно одеваться: какой аналог есть в современном английском? Merchant vs sailors vs princess: кто же приучил англичан к чаепитию? Как в компании Google называют новичков? "У них роман", "Они в близких отношениях": вам знаком любовный сленг? В чем разница между 'reputable' и 'reputational'? Проверьте себя вместе с Ксенией из Москвы и Никитой из Щелкова. Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
6. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
--
7. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
8. Английский язык: когда не обойтись без артикля "the"
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
9. Что говорят англичане, когда речь заходит о деньгах?
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
---
10. Учим английский по новостям
Это видео в ВКонтакте
---
ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"
- Английский: много ли слов в нем образуются путем слияния?
- Английский язык на каждый день: как просят освободить место
- Тесты по английскому языку с ответами и переводом на русский
- Английский с Владимиром Познером
---
Сайт BBC Learning English
Ключевые слова: как выучить #английский язык / английский язык для начинающих / английский bbc / уроки английского аудио / английский язык видео / learn Russian