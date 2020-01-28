Английский язык: видео, аудио, уроки, лайфхаки, тесты Би-би-си. Топ-10 за неделю 20-26 января
Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы, лайфхаки и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Мы подводим итоги недели 20-26 января.
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1. Что говорят англичане, когда речь заходит о деньгах?
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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2. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста
Это видео в ВКонтакте / в "Одноклассниках"
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3. Английский язык на каждый день: мультфильмы
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4. Тест "Чего я не знаю в английском языке?" (20 заданий)
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5. Викторина о современном английском: проект, набравший более 1 млн просмотров! Хотите знать, с помощью какого слова можно предложить устроить вечеринку: 'have', 'make' или 'throw'? Как по-английски объяснить продавцу, что вам нужны брюки цвета горького шоколада, леопардовые туфли на шпильке или розовый твидовый пиджак? 1-й комментарий к первому Youtube-видео: "Awesome", "Hilarious" или "Interesting"? Как в компании Google называют новичков? "У них роман", "Они в близких отношениях": вам знаком любовный сленг? Tap, shrug, top: что из этого связано с музыкальным ритмом? Как по-английски клево выразить восторг? "OMG this is WRONG!" - Что не понравилось учителю английского в письме Трампа? Бедфорд, Брайтон, Бирмингем: какой город ассоциируется у британцев со словами "cricket", "classical music" и "chocolate"? Смотрите все викторины проекта "Пятерка по английскому" ЗДЕСЬ
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6. Язык будущего: английский vs китайский (рубрика "Говорят носители английского языка")
Смотрите это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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7. Английский язык. Слова года - 2019
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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8. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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9. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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10. Английский язык: когда не обойтись без артикля "the"
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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- Английский на тему здоровья. Какие слова и фразы помогут тебе общаться с врачом в англоязычной стране? Как грамотно описать ему плохое самочувствие, симптомы болезней и т.д.?
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Сайт BBC Learning English
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