Английский язык: видео, аудио, уроки, лайфхаки, тесты Би-би-си. Топ-10 за неделю 3-9 февраля
Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы, лайфхаки и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Мы подводим итоги недели 3-9 февраля.
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1. Английский: какие ошибки могут выдать в вас неносителя языка?
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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2. Что говорят англичане, когда речь заходит о деньгах?
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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3. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста
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4. Английский язык на каждый день: мультфильмы
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5. Тест "Чего я не знаю в английском языке?" (20 заданий)
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6. Язык будущего: английский vs китайский (рубрика "Говорят носители английского языка")
Смотрите это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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7. Викторина о современном английском: проект, набравший в ВКонтакте более 1 млн просмотров + тысячи лайков, репостов и комментариев! Клёво или потрясно одеваться: какой аналог есть в английском? Как по-английски коротко объяснить продавцу, что вы ничего не покупаете, а лишь рассматриваете товары? Какие два слова в бизнес-английском применимы к компаньону, активно не участвующему в деле? "У них роман", "Они в близких отношениях": вам знаком английский любовный сленг? "A nothing burger" vs "a no burger": в каком случае - дырка от бублика? Какой порядок слов должен быть во фразах с "If only …"? Смотрите все викторины проекта "Пятерка по английскому" ЗДЕСЬ
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8. Английский язык. Слова года - 2019
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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9. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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10. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?
Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"
- Английский на тему здоровья. Какие слова и фразы помогут общаться с врачом в англоязычной стране и как грамотно описать ему свое плохое самочувствие?
- Тесты по английскому языку с ответами и переводом на русский
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Сайт BBC Learning English
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