Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы, лайфхаки и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Мы подводим итоги недели 3-9 февраля.

***

1. Английский: какие ошибки могут выдать в вас неносителя языка?

---

2. Что говорят англичане, когда речь заходит о деньгах?

---

3. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста

---

4. Английский язык на каждый день: мультфильмы

---

5. Тест "Чего я не знаю в английском языке?" (20 заданий)

---

6. Язык будущего: английский vs китайский (рубрика "Говорят носители английского языка")

---

7. Викторина о современном английском: проект, набравший в ВКонтакте более 1 млн просмотров + тысячи лайков, репостов и комментариев! Клёво или потрясно одеваться: какой аналог есть в английском? Как по-английски коротко объяснить продавцу, что вы ничего не покупаете, а лишь рассматриваете товары? Какие два слова в бизнес-английском применимы к компаньону, активно не участвующему в деле? "У них роман", "Они в близких отношениях": вам знаком английский любовный сленг? "A nothing burger" vs "a no burger": в каком случае - дырка от бублика? Какой порядок слов должен быть во фразах с "If only …"? Смотрите все викторины проекта "Пятерка по английскому" ЗДЕСЬ

---

8. Английский язык. Слова года - 2019

---

9. Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!'

--

10. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?

---

ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"

---

