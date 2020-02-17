Английский язык: видео, аудио, уроки, лайфхаки, тесты Би-би-си. Топ-10 за неделю 10-16 февраля
Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы, лайфхаки и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Мы подводим итоги недели 10-16 февраля.
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- 3. Разговорный английский язык. Фразы о еде:
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- 5. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста
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- 7. Английский язык: когда не обойтись без "the"
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- 8. Английский на тему здоровья. В этом видео: какие слова и фразы помогут тебе общаться с врачом в англоязычной стране? Как грамотно описать ему плохое самочувствие, симптомы болезней и т.д.? Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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10. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?
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Сайт BBC Learning English
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