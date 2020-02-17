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Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы, лайфхаки и тесты Би-би-си, согласно статистике, оказались самыми популярными у интернет-пользователей? Мы подводим итоги недели 10-16 февраля.

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Media playback is unsupported on your device Английский: какие ошибки могут выдать в вас неносителя языка?

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3. Разговорный английский язык. Фразы о еде:

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Media playback is unsupported on your device Английский язык. Говорим о деньгах / Learning English: видео, уроки, лайфхаки, тесты

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Media playback is unsupported on your device Английский язык: уроки и тесты Би-би-си. Рубрика "Говорят носители языка". Speaking perfect English: что это значит?

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7. Английский язык: когда не обойтись без "the"

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Media playback is unsupported on your device Английский язык. На приеме у врача

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Media playback is unsupported on your device Английский: 5 способов замены 'GREAT' / Как учить английский язык с Би-би-си

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10. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?

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Media playback is unsupported on your device "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?

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ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"

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Сайт BBC Learning English

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