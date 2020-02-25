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Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы, лайфхаки и тесты Би-би-си, согласно статистике, были самыми популярными у интернет-пользователей? Мы подводим итоги недели 17-23 февраля.

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1. Что можно сказать вместо 'WHY', чтобы не повторяться? Ответ - в этом видео (смотрите в ВКонтакте)

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Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Английский: какие ошибки могут выдать в вас неносителя языка?

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3. На душе тоскливо... Что в таких случаях говорят британцы? Смотрите в ВКонтакте и "Одноклассниках"

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Смотрите на Би-би-си , в Youtube

Media playback is unsupported on your device Английский язык на каждый день: как просят освободить место (герои мультика)

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5. Разговорный английский язык. Фразы о еде:

смотрите в ВКонтакте и "Одноклассниках"

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Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Английский язык. Говорим о деньгах / Learning English: видео, уроки, лайфхаки, тесты

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Это видео в ВКонтакте / в "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Английский язык: уроки и тесты Би-би-си. Рубрика "Говорят носители языка". Speaking perfect English: что это значит?

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Смотрите на Би-би-си , в Youtube , ВКонтакте и "Одноклассниках"

Media playback is unsupported on your device Английский язык на каждый день (заставка мультика) / проект Би-би-си "Уроки английского, тесты и викторины "Проверь себя"

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9. Английский язык: когда не обойтись без "the"

Смотрите в ВКонтакте и "Одноклассниках"

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Media playback is unsupported on your device Английский язык. На приеме у врача

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ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ "LEARN ENGLISH WITH THE BBC"

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Сайт BBC Learning English

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