Английский язык: видео, аудио, уроки, лайфхаки, тесты Би-би-си. Топ-10 за неделю 17-23 февраля
Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы, лайфхаки и тесты Би-би-си, согласно статистике, были самыми популярными у интернет-пользователей? Мы подводим итоги недели 17-23 февраля.
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- 1. Что можно сказать вместо 'WHY', чтобы не повторяться? Ответ - в этом видео (смотрите в ВКонтакте)
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Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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- 3. На душе тоскливо... Что в таких случаях говорят британцы? Смотрите в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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Смотрите на Би-би-си , в Youtube
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- 5. Разговорный английский язык. Фразы о еде:
смотрите в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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- 7. Рубрика "Говорят носители английского языка". Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-лингвиста
Это видео в ВКонтакте / в "Одноклассниках"
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Смотрите на Би-би-си , в Youtube , ВКонтакте и "Одноклассниках"
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- 9. Английский язык: когда не обойтись без "the"
Смотрите в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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- 10. Английский на тему здоровья. В этом видео: какие слова и фразы помогут тебе общаться с врачом в англоязычной стране? Как грамотно описать ему плохое самочувствие, симптомы болезней и т.д.? Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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Сайт BBC Learning English
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