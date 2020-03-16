Английский язык: видеоуроки, лайфхаки, тесты Би-би-си. Топ-10 за неделю 9-15 марта

  • 16 марта 2020
Английский язык. Топ-10 за неделю 9-15 марта / Learning English: уроки, видео, аудио, мультфильмы, тесты, викторины Би-би-си Правообладатель иллюстрации Getty Images

Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы, лайфхаки и тесты Би-би-си, согласно статистике, были самыми популярными у интернет-пользователей? Мы подводим итоги недели 9-15 марта.

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Английский: какие ошибки могут выдать в вас неносителя языка?

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Английский язык. На приеме у врача

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Английский язык с Владимиром Познером (лайфхак "Как учить языки")

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Уроки английского языка. Много ли слов образуются путем слияния?

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  • 10. Разговорный английский язык. Фразы о еде:

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Сайт BBC Learning English

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