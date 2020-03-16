Английский язык: видеоуроки, лайфхаки, тесты Би-би-си. Топ-10 за неделю 9-15 марта
Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы, лайфхаки и тесты Би-би-си, согласно статистике, были самыми популярными у интернет-пользователей? Мы подводим итоги недели 9-15 марта.
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Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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- 2. За что платить и что дарить во время свиданий: в рубрике "Говорят носители английского языка" - лайфхаки британки Джен Монаган
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- 4. Что можно сказать вместо 'WHY', чтобы не повторяться? Ответ - в этом видео (смотрите в ВКонтакте)
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- 6. Английский на тему здоровья. В этом видео: какие слова и фразы помогут тебе общаться с врачом в англоязычной стране? Как грамотно описать ему плохое самочувствие, симптомы болезней и т.д.? Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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- 9. На душе тоскливо... Что в таких случаях говорят британцы? Смотрите в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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- 10. Разговорный английский язык. Фразы о еде:
смотрите в ВКонтакте и "Одноклассниках"
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Сайт BBC Learning English
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