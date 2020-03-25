Английский язык: видеоуроки, лайфхаки, тесты Би-би-си. Топ-10 за неделю 16-22 марта

  • 25 марта 2020
Английский язык. Топ-10 за неделю 16-22 марта / Learning English: уроки, видео, аудио, мультфильмы, тесты, викторины Би-би-си Правообладатель иллюстрации Getty Images

Какие уроки английского языка, видео, мультфильмы, лайфхаки и тесты Би-би-си, согласно статистике, были самыми популярными у интернет-пользователей? Мы подводим итоги недели 16-22 марта.

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Это видео в ВКонтакте и "Одноклассниках"

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Английский: какие ошибки могут выдать в вас неносителя языка?

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Английский язык на каждый день (заставка мультика) / проект Би-би-си "Уроки английского, тесты и викторины "Проверь себя"

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Английский язык. На приеме у врача

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Смотрите в Youtube и ВКонтакте

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Английский язык на каждый день (героини мультфильма)

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Английский язык с Владимиром Познером (лайфхак "Как учить языки")

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Также в проекте Learning English

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Сайт BBC Learning English

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