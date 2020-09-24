Английский язык. Рубрика "Вопрос-ответ" I Learning English

Английский язык: уроки, тесты, викторины, мультфильмы. На языковые вопросы читателей отвечает Евгений Власенко, руководитель проекта "Обучение английскому языку", Русская служба Би-би-си

Учим английский. В рубрике "You ask - we answer" - вопросы читателей bbcrussian.com, на которые отвечает руководитель проекта "Обучение английскому языку" Русской службы Би-би-си Евгений Власенко.

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Как будет по-английски "ЖКХ" и "коммунальные платежи"? Что значит 'first come, first served'? Какие слова используют в Англии, когда речь заходит о деньгах?

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Без сучка, без задоринки: как сказать по-английски? Как слово charge употребляют в английском языке в финансовом контексте? Какой предлог уместен со словом instruction?

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В нужное время в нужном месте, соцпакет, дворник: как сказать это по-английски? To get: глагол на все случаи жизни? Какова специфика употребления cложноподчиненных английских предложений с придаточными условия?

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Ходок налево и жировые складки: каковы английские эквиваленты этих словосочетаний? Как извиняться за неудобства по-английски? Каковы значения предложных глаголов to face up to, to go in for, to get round to? Какой автоответ установить на e-mail? Как можно красиво закончить деловое письмо?

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Как сказать по-английски 'мне все чертовски надоело, я вымотался'? В чем разница между job shadowing и job shed? Что скрывается за аббревиатурой BCC? Как перевести на английский 'в тихом омуте черти водятся' и 'зампред городского совета'?

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Что лучше употребить в значении 'телевизионный рекламный ролик': commercial или ad? Про каких гостей англичане скажут: high-profile guests? Каковы английские эквиваленты фразы 'разрешите пройти'?

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Как сказать по-английски 'соблюдать постельный режим', 'жить на окраине города и в пригороде', 'поставить экзамен автоматом' и 'не оправдать ожиданий'? Нужен ли артикль перед названиями водопадов, содержащими географические названия?

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О языковом упрощении, вспомогательных do/does и формах глагола to be

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О согласовании времен и словосочетании 'второе дыхание'

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О выражениях 'уйти по-английски' и 'реклама - двигатель торговли'

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О словечках normal, ordinary и usual

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О 'красном' дипломе и произнесении аббревиатур

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О символе электронной почты @, комплиментах и поговорке 'Первый блин - комом'

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О временах Present Perfect и Past Perfect

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Об употреблении 'whether'/'if' и фразе "все, что ни делается - все к лучшему"

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О вежливых английских фразах и артиклях

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О нюансах употребления слова 'recently'

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О времени Future Perfect Tense и выражении 'make light of'

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О новостном английском и уроках Риты Беловой

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