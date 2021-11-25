Что сказать по-английски, если вас обвиняют в том, чего вы не делали?

Что сказать по-английски, если вас обвиняют в том, чего вы не делали?

Знаете, как сказать по-английски "Не надо это сваливать на меня" и "При чем здесь я?"

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