Английский язык: слова года - 2021 по версии словарей
Английский язык: слова года - 2021 по версии словарей
У каждого словаря английского языка своя методика выбора слов года. При этом лексикографы всех авторитетных словарей учитывают частотность употребления слов в интернете. Какие слова они назвали главными в уходящем году?
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