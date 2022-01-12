How to use complex English? Говорят носители английского языка
How to use complex English? Говорят носители английского языка
In what context do you find yourself using complex English? Мы спросили об этом гостя видеорубрики "Говорят носители языка", лингвиста Би-би-си Джона Прайса.
Другие видеоблоги Джона Прайса здесь
Также в разделе "Уроки английского":
- Английский: какие ошибки могут выдать в вас неносителя языка?
- Чем заменить английскую фразу 'I don't care'?
- "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь?
- Английский на каждый день: как просят освободить место
- Почему британцы иногда говорят не то, что думают
- Шоу-викторина о Британии и современном английском, выпуски 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7