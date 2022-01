How to use complex English? Говорят носители английского языка

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

How to use complex English? Говорят носители английского языка

6 минут назад

In what context do you find yourself using complex English? Мы спросили об этом гостя видеорубрики "Говорят носители языка", лингвиста Би-би-си Джона Прайса.

Другие видеоблоги Джона Прайса здесь