Учим английский. What does it mean "to speak perfect English"?
Учим английский. What does it mean "to speak perfect English"?
В рубрике "Говорят носители английского языка" мы беседуем с лингвистом Джоном Прайсом. Фразу "She/He speaks perfect English" можно слышать довольно часто. При этом далеко не все понимают, что она означает. Какой смысл вкладывает в это выражение британец, много лет занимающийся лингвистическими проектами на Би-би-си?
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