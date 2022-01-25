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Учим английский. What does it mean "to speak perfect English"?

11 минут назад

В рубрике "Говорят носители английского языка" мы беседуем с лингвистом Джоном Прайсом. Фразу "She/He speaks perfect English" можно слышать довольно часто. При этом далеко не все понимают, что она означает. Какой смысл вкладывает в это выражение британец, много лет занимающийся лингвистическими проектами на Би-би-си?