Английский язык. Тест №12 серии "Проверь свой English за 10 сек."

Английский язык. Тест №12 серии "Проверь свой English за 10 сек."

Всезнайки и умники: как про них говорят британцы? Смотрите новое видео серии "Проверь свой English за 10 сек."

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