Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Английский: что нужно знать об описательных прилагательных? Часть 1

30 минут назад

В каком порядке должны стоять описательные прилагательные (когда их несколько) в английском предложении? У нас для вас есть тест на эту тему!