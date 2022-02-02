Английский: что нужно знать об описательных прилагательных? Часть 1

Английский: что нужно знать об описательных прилагательных? Часть 1

В каком порядке должны стоять описательные прилагательные (когда их несколько) в английском предложении? У нас для вас есть тест на эту тему!

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