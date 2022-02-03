Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Английский: что нужно знать об описательных прилагательных? Часть 2

5 минут назад

Как безупречно расставить в английском предложении несколько описательных прилагательных? Объясняем на примере теста про домашнего питомца, о котором шла речь в 1-й части видео (комментарии доступны в нашем сообществе Learning English в соцсети ВКонтакте ).