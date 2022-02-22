Английский: труднопроизносимые слова

Английский: труднопроизносимые слова

В английском языке есть масса слов, которые ну о-ч-е-н-ь трудно произнести, особенно с первого раза. Наш мини-ликбез по проносну - в этом видео.

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