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Английский: труднопроизносимые слова

41 минуту назад

В английском языке есть масса слов, которые ну о-ч-е-н-ь трудно произнести, особенно с первого раза. Наш мини-ликбез по проносну - в этом видео.