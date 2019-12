Архив рубрики "По новостям" - 2009

В разделе Learning English интернет-сайта Русской службы Би-би-си вы найдете учебные материалы, интерактивные проекты, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

В рубрике "По новостям" - радиорепортажи о заметных мировых событиях, подготовленные корреспондентами Би-би-си, которые помогут вам изучать особенности языка новостей.

Каждый модуль рубрики содержит текст репортажа с аудиофайлом и объяснением сложных лексико-грамматических конструкций.

Слушайте и читайте:

22 декабря 2009 г.<br> Santa Claus is too unhealthy (репортаж Дженет Бэрри)

11 декабря 2009 г.<br> Catching loneliness from the lonely (репортаж Джека Изарда)

24 ноября 2009 г.:<br> Language after stroke (репортаж Джулиана Сиддла)

12 ноября 2009 г.:<br> Statues on the move at Thai airport (репортаж Рейчел Харви)

3 ноября 2009 г.:<br> US economy grows (репортаж Эндрю Уокера)

28 октября 2009 г.:<br> Japanese pop star goes on trial (репортаж Роланда Бьорка)

21 октября 2009 г.:<br> EU, South Korea free trade deal (репортаж Марка Сэндерса)

14 октября 2009 г.:<br> Why do we sleep? (репортаж Джона Стюарта)

7 октября 2009 г.:<br> Arctic warmest in two millennia (репортаж Ричарда Блэка)

2 октября 2009 г.:<br> Most valuable brands (репортаж Марка Грегори)

30 сентября 2009 г.:<br> Royal charity action role (репортаж Питера Ханта)

11 сентября 2009 г.:<br> Japan to cut harmful emissions (репортаж Роланда Бьорка)

4 сентября 2009 г.:<br> TV Pirates (репортаж Рори Келлан-Джоунса)

21 августа 2009 г.:<br> Jackson's birthday burial (репортаж Раджеша Миршандани)

18 августа 2009 г.:<br> Mobile homes for LAX pilots (репортаж Раджеша Миршандани)

6 августа 2009 г.:<br> Smiles all around on Japan trains (репортаж Роланда Бьорка)

10 июля 2009 г.: <br> World's oldest Bible put online (репортаж Роберта Пиготта)

17 июня 2009 г.: <br> US digital switchover (репортаж Грега Вуда)

11 июня 2009 г.:<br> Millionth English word imminent (репортаж Лоуренса Полларда)

10 июня 2009 г.:<br> Bing launch (репортаж Имтияза Тияба)

8 июня 2009 г.:<br> Drug trafficking grannies (репортаж Гидеона Лонга)

4 июня 2009 г.:<br> Disappearing languages (репортаж Леонардо Рохи)

20 мая 2009 г.:<br> Tall people earn more (репортаж Ника Брайнта)

1 апреля 2009 г.:<br> Leaders gather for G20 summit (репортаж Бриджит Кендалл)

31 марта 2009 г.:<br> Romania crisis aid (репортаж Оаны Лунгеску)

24 февраля 2009 г.:<br> Learning English with Obama (репортаж Роланда Бьорка)

17 февраля 2009 г.:<br> Venezuelan leader wins key reform (репортаж Уилла Гранта)

11 февраля 2009 г.:<br> Success at Baftas (репортаж Винсента Дауда)

27 января 2009 г.:<br> Sony's first loss in 14 years (репортаж Марико Ой)

15 января 2009 г.:<br> Arabic T-shirt payout (репортаж Раджини Вайдьянатан)

14 января 2009 г.:<br> Hollywood economy worries (репортаж Питера Боуса)

Репортажи 2010 года - здесь

