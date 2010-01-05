Архив рубрики "По новостям" - 2010
В разделе Learning English интернет-сайта Русской службы Би-би-си вы найдете учебные материалы, интерактивные проекты, истории о культуре и традициях англоязычных стран.
В рубрике "По новостям" - радиорепортажи о заметных мировых событиях, подготовленные корреспондентами Би-би-си, которые помогут вам изучать особенности языка новостей.
Каждый модуль рубрики содержит текст репортажа с аудиофайлом и объяснением сложных лексико-грамматических конструкций.
Слушайте, читайте, совершенствуйте английский:
Happy birthday, WWW! У первой веб-страницы 20-летний юбилей... (материал Вальдирен Растон)
Singing in English: французы отказываются от своего языкового наследия? (репортаж Хью Скофилда)
Playbook for businessmen: конкуренция на рынке планшетников все жестче... (репортаж Марка Грегори)
Commission charge for cheque-processing: банки поплатятся за сговор... (репортаж Джонти Блума)
Financial watchdogs: они должны помочь навести порядок в финансах ЕС... (репортаж Джонти Блума)
Oil spill in the Gulf of Mexico: устранить последствия непросто... (репортаж Джейн О'Брайан)
Lost contact with the control tower: в Пакистане разбился лайнер со 150 пассажирами... (репортаж Хелен Фоукс)
World's biggest energy user: Китай обогнал США по энергопотреблению... (репортаж Эндрю Уокера)
WC's live games: телезрители КНДР об этом могут только мечтать... (репортаж Джона Садворта)
Zimbabwean diamonds are still bloody, говорят правозащитники... (репортаж Карен Аллен)
Involved in the attempted coup: звезда балета была заговорщицей... (репортаж Ребекки Джоунз)
Prefer red meat to sausages, советуют американские ученые... (репортаж Клэр Мерфи)
Worthy champions: это про "Челси", который вновь стал чемпионом Англии... (репортаж Алекса Кэпстика)
Environmental protection targets missed: вымирание животных продолжается... (репортаж Ричарда Блэка)
Tintin book on trial: комиксы бельгийца Эрже нравятся не всем... (репортаж Нкема Ифеджики)
Neil Armstrong's signature: она ушла с молотка за приличную сумму... (репортаж Эмилио Сан Педро)
Setting a story in a real-life place: автора детектива вызвали в суд... (репортаж Хью Скофилда)
New job for Eriksson: знаменитого тренера ждут в Кот-д'Ивуаре... (репортаж Ричарда Коннелли)
House prices in Nairobi: их подстегивают пираты... (репортаж Рейчл Райт)
Jackson's record deal: сюрприз для фанов и многомиллионные прибыли... (репортаж Раджеша Миршандани)
Murder or a bout of malaria? От чего умер Тутанхамон? (репортаж Мишель Робертс)
TSG label for Naples pizza: итальянцы добивались его четверть века... (репортаж Данкана Кеннеди)
Go home and multiply! - приказали южнокорейским чиновникам... (репортаж Джона Садворта)
Golden Globe awards: в Голливуде раздали "Глобусы"... (репортаж Питера Боуса)
Church attacks in Malaysia: власти обвиняют экстремистов... (репортаж Рейчел Харви)
Old taxis' removal from Cairo roads: элемент культурного наследия уходит в прошлое... (репортаж Йоланде Нелл)