Архив рубрики "По новостям" - 2010

В разделе Learning English интернет-сайта Русской службы Би-би-си вы найдете учебные материалы, интерактивные проекты, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

В рубрике "По новостям" - радиорепортажи о заметных мировых событиях, подготовленные корреспондентами Би-би-си, которые помогут вам изучать особенности языка новостей.

Каждый модуль рубрики содержит текст репортажа с аудиофайлом и объяснением сложных лексико-грамматических конструкций.

Слушайте, читайте, совершенствуйте английский:

Happy birthday, WWW! У первой веб-страницы 20-летний юбилей... (материал Вальдирен Растон)

Singing in English: французы отказываются от своего языкового наследия? (репортаж Хью Скофилда)

Playbook for businessmen: конкуренция на рынке планшетников все жестче... (репортаж Марка Грегори)

Commission charge for cheque-processing: банки поплатятся за сговор... (репортаж Джонти Блума)

Financial watchdogs: они должны помочь навести порядок в финансах ЕС... (репортаж Джонти Блума)

Oil spill in the Gulf of Mexico: устранить последствия непросто... (репортаж Джейн О'Брайан)

Lost contact with the control tower: в Пакистане разбился лайнер со 150 пассажирами... (репортаж Хелен Фоукс)

World's biggest energy user: Китай обогнал США по энергопотреблению... (репортаж Эндрю Уокера)

WC's live games: телезрители КНДР об этом могут только мечтать... (репортаж Джона Садворта)

Zimbabwean diamonds are still bloody, говорят правозащитники... (репортаж Карен Аллен)

Involved in the attempted coup: звезда балета была заговорщицей... (репортаж Ребекки Джоунз)

Prefer red meat to sausages, советуют американские ученые... (репортаж Клэр Мерфи)

Worthy champions: это про "Челси", который вновь стал чемпионом Англии... (репортаж Алекса Кэпстика)

Environmental protection targets missed: вымирание животных продолжается... (репортаж Ричарда Блэка)

Tintin book on trial: комиксы бельгийца Эрже нравятся не всем... (репортаж Нкема Ифеджики)

Neil Armstrong's signature: она ушла с молотка за приличную сумму... (репортаж Эмилио Сан Педро)

Setting a story in a real-life place: автора детектива вызвали в суд... (репортаж Хью Скофилда)

New job for Eriksson: знаменитого тренера ждут в Кот-д'Ивуаре... (репортаж Ричарда Коннелли)

House prices in Nairobi: их подстегивают пираты... (репортаж Рейчл Райт)

Jackson's record deal: сюрприз для фанов и многомиллионные прибыли... (репортаж Раджеша Миршандани)

Murder or a bout of malaria? От чего умер Тутанхамон? (репортаж Мишель Робертс)

TSG label for Naples pizza: итальянцы добивались его четверть века... (репортаж Данкана Кеннеди)

Go home and multiply! - приказали южнокорейским чиновникам... (репортаж Джона Садворта)

Golden Globe awards: в Голливуде раздали "Глобусы"... (репортаж Питера Боуса)

Church attacks in Malaysia: власти обвиняют экстремистов... (репортаж Рейчел Харви)

Old taxis' removal from Cairo roads: элемент культурного наследия уходит в прошлое... (репортаж Йоланде Нелл)

Репортажи 2011 года - здесь