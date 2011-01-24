Английский язык по новостям: архив рубрики за 2011 г.

В разделе Learning English интернет-сайта Русской службы Би-би-си вы найдете учебные материалы, интерактивные проекты, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

В рубрике "По новостям" - репортажи корреспондентов Би-би-си о заметных мировых событиях, а также учебные материалы, подготовленные языковыми экспертами BBC Learning English. Они помогут вам изучать особенности языка новостей.

Каждый модуль рубрики содержит текст репортажа с аудио- или видеофайлом и объяснением сложных лексико-грамматических конструкций.

Слушайте, смотрите, читайте, совершенствуйте языковые навыки!

Материалы в видеоформате:

Репортажи в аудиоформате:

Репортажи 2010 года - здесь

Также в разделе Learning English

увлекательное учебное видео, аудио и тесты