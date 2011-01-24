Английский язык по новостям: архив рубрики за 2011 г.
В разделе Learning English интернет-сайта Русской службы Би-би-си вы найдете учебные материалы, интерактивные проекты, истории о культуре и традициях англоязычных стран.
В рубрике "По новостям" - репортажи корреспондентов Би-би-си о заметных мировых событиях, а также учебные материалы, подготовленные языковыми экспертами BBC Learning English. Они помогут вам изучать особенности языка новостей.
Каждый модуль рубрики содержит текст репортажа с аудио- или видеофайлом и объяснением сложных лексико-грамматических конструкций.
Слушайте, смотрите, читайте, совершенствуйте языковые навыки!
Материалы в видеоформате:
- Тема: В парижской галерее Гранд Палас открылась экспозиция, рассказывающая об истории и эволюции видеоигр. Изучаемая лексика: выставка, устройство или прибор, игровой досуг, сокровище, изобразительное искусство.
- Тема: На Аляске сотни любителей острых ощущений ныряли в ледяную воду в рамках благотворительной акции в поддержку спортсменов-инвалидов. Изучаемая лексика: дрейфить, общественно значимое дело, маскарадный костюм, болеть за к-л., любитель острых ощущений.
- Тема: В филиппинской столице Маниле регулировщик движения, одетый в костюм Санта-Клауса, развлекает водителей танцами а-ля Майкл Джексон. Изучаемая лексика: двойник, перегруженный, регулировщик дорожного движения, особенный, шутовство.
- Тема: Ученые замораживают кораллы Большого Барьерного рифа, пытаясь создать условия для их роста и сохранения. Изучаемая лексика: гнить, подвергнуть глубокой заморозке, вернуть в прежнюю среду обитания, образец.
- Тема: В Японии глобальный кризис вынуждает городскую молодежь, лишившуюся работы, искать ее в деревнях... Изучаемая лексика: побуждать, валить толпами, возвращаться, стагнация, действовать вопреки тенденции.
- Тема: Возведение отелей вокруг Большой мечети в Мекке приводит к уничтожению исторических памятников... Изучаемая лексика: самый священный, паломничество, уничтожение.
- Тема: В чилийской пустыне обнаружены останки древних китов, акул и дельфинов... Изучаемая лексика: окаменелый, палеонтолог, раскапывать, очень важный.
- Тема: Автомобили будут "читать мысли" водителей и предотвращать аварии... Изучаемая лексика: как раз вовремя, безопасность дорожного движения, риск или опасность, жизнеспособность, вмешиваться.
- Тема: В Хэллоуин природа сыграла злую шутку с миллионами американцев. Они остались без света... Изучаемая лексика - английские эквиваленты слов: необычный/причудливый/нетипичный, мать-природа, непрочный/опасный, метель.
- Тема: Жители Коста-Рики устроили пышные проводы умершему национальному любимцу - крокодилу Почо... Изучаемая лексика: пышный, попрощаться, привлекать или притягивать, жуткий, бальзамировать.
- Тема: 80-летие одного из самых известных культурных символов Бразилии - статуи Христа-Искупителя. Изучаемая лексика: стекаться или приходить толпами, культовый, официально открывать, достопримечательность, возвышаться.
- Тема: Новый супертелескоп поможет разгадывать загадки Вселенной... Изучаемая лексика: комплекс сооружений с оборудованием для проведения исследований, поиски, плато, исходить от ч-л.
- Тема: Йога смеха или заряд бодрости по-вьетнамски. Изучаемая лексика: громкий хохот, высвободить или выработать, способность испытать эйфорию, высказывание или афоризм, рецепт.
- Тема: Возможно ли членство Палестинской автономии в ООН? Изучаемая лексика: сложный для разрешения конфликт, восстание или интифада, развернуть кампанию, наложить вето.
- Тема: Новая прописка новозеландского жирафа Джелани. Изучаемая лексика: зануда, изготовленный на заказ, отправиться в морское путешествие, карантин.
- Тема: Десятилетие трагических событий 11 сентября 2001 г. в США. Изучаем: обратиться к согражданам, поворотный момент, укрывать, преследование.
- Тема: "Терапия электрическим током" в Индонезии. Изучаем: заболевание или недомогание, терапия, утверждать, исцелять, лекарство.
- Тема: Как избавить южнокорейских тинейджеров от интернет-зависимости? Изучаем: сетевой игроман, интернет-зависимость, подсесть на ч-л., подстраховаться / минимизировать риски.
- Тема: Борьба с браконьерской добычей слоновой кости в Африке. Изучаем: контрабанда, конфисковать, обнаружить, браконьерство, поджечь.
- Тема: Разведение пчел на крышах небоскребов Гонконга. Изучаем: бетонные джунгли, город с пригородами, улей, опылять.
- Тема: Обретение независимости Южным Суданом. Изучаем: ознаменовать начало, гуляка, родить, акушерка и т.д.
Репортажи в аудиоформате:
- Тема: Покупка комиксов о Супермене как вложение средств. Изучаемая лексика: фанат, знаток, угнетенные, приносить доход, киоск, анонимный.
- Тема: Под ледяным покровом спутника Юпитера - Европы - может скрываться океан. Изучаемая лексика: подтверждение, ледяная поверхность, наружный слой, район или территория.
- Тема: Реформирование британского банковского сектора. Изучаемая лексика: министерство финансов, налогоплательщик, создать барьер защиты, структурные изменения.
- Тема: Изучение свойств кораллов. Изучаемая лексика: поглощать, ультрафиолетовое излучение, питаться, противостоять, аминокислоты.
- Тема: Рыцарские доспехи: помеха или защита в бою? Изучаемая лексика: экипирован с головы до пят, громоздкий, бегущая дорожка, численное превосходство, тащиться, измученный.
- Тема: Жизнь и быт древних римлян. Изучаемая лексика: оставлять после себя, сопоставлять, откапывать, канализационные трубы, поселение, бактериальная инфекция, останки.
- Тема: безудержный рост цен на продовольствие. Изучаемая лексика: обуздать, спекулянт, продукты питания, неустойчивость, недоступный (слишком дорогой), возврат к прошлому.
- Тема: Раскрытие курьезного преступления в Испании. Изучаемая лексика: пребывать в недоумении, сообщник, вскрывать, втиснуться, вылезать и т.д.
- Тема: Пишущие машинки уходят в прошлое. Изучаемая лексика: последний бастион, производить, в наличии, скромный, период расцвета, резко упасть.
- Тема: Германия делает ставку на электромобили. Изучаемая лексика: отсутствие скоростных ограничений, разрабатывать, массовая привлекательность, финансовая помощь, тормоз, репутация страны-борца за сохранение окружающей среды.
- Тема: Microsoft поглощает Skype и расширяет влияние в интернете. Изучаемая лексика: сетевое сообщество, воздействовать, на ходу или в движении, радикально изменить, воспользоваться.
- Тема: В Иордании создали сайт с крупнейшей в мире базой данных памятников древности. Изучаемая лексика: на пересечении, привлекать, посягательство, инспектор по охране памятников старины, соседний.
- Тема: Женский футбол укрепляет позиции в Англии. Изучаемая лексика: любительский, усилия, неравный, в отличие от, сравняться по доходам.
- Тема: Австралийские власти отбивают охоту курильщикам. Изучаемая лексика: отталкивающий, неузнаваемый, гламур, нелепый, строгие правила, эффект домино.
- Тема: Ученые пытаются добраться до мантии Земли. Изучаемая лексика: потенциальный, попытка, научные поиски, образцы, бурить, извлечение.
- Тема: Список миллиардеров пополнился, несмотря на глобальный кризис. Изучаемая лексика: сырьевые товары, магнат, регистрироваться на фондовой бирже, взлететь в цене.
- Тема: Китай инвестирует в жилье для малоимущих. Изучаемая лексика: отремонтировать, извлекать выгоду, ограничить спекуляции, беспокойство, застройщики.
- Тема: Оксфорд и Кембридж готовы взимать максимальную плату за обучение. Изучаемая лексика: высшее образование, в особых случаях, субсидировать обучение, отбить охоту.
- Тема: Новые планеты - головоломки для астрономов. Изучаемая лексика: период формирования или развития, заставлять ломать голову, экзопланета, втиснуть, разорвать на части.
- Тема: Шерлок Холмс оживет по воле наследников Конан Дойла. Изучаемая лексика: образ или персонаж, разочаровать, преданные поклонники, до некоторой степени, культовый.
- Тема: Ученые считают, что выявили причину облысения. Изучаемая лексика: метод лечения, волосяные луковицы, стволовые клетки, опускать планку, восстанавливать.