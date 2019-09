Наталья Бонк: лингвистом я стала по воле случая

Media playback is unsupported on your device

Не каждому учебнику удается выдержать проверку временем. Учебнику английского языка Бонк, Котий и Лукьяновой более полувека. За это время он многократно переиздавался, и по нему продолжают учиться.

В чем секрет его популярности? Как следует учить английский язык? Можно ли избавиться от акцента? Сможет ли интернет в будущем заменить традиционные учебники? Об этом и многом другом в интервью Би-би-си рассказала автор популярной в СССР и России методики изучения английского языка Наталья Александровна Бонк. С ней беседовал руководитель направления "Обучение английскому языку" Русской службы Би-би-си Евгений Власенко.

Би-би-си: Наталья Александровна, в детстве вы мечтали стать актрисой. А когда вы начали увлекаться английским языком?

Наталья Бонк: Я действительно мечтала стать актрисой, любила то, что я называла "представлять", петь или танцевать, или декламировать что-то. Сказать, что я мечтала изучить английский язык, я не могу. Я попала на факультет английского языка МГПИИЯ в 16 лет по чистой случайности...

Иногда я в войну оставалась в квартире совершенно одна. В мои обязанности входило не потерять продовольственные карточки и успеть их отоварить вовремя. Надо было ехать к Парку Культуры со стороны Остоженки. Однажды там я очень удачно отоварила эти карточки и решила на радостях идти пешком. Пошла по Остоженке и увидела на здании надпись "Московский государственный институт иностранных языков". И решила зайти.

Походила по пустому зданию, дошла до кафедры английского языка. Там сидел профессор фонетики Александр Львович Трахтеров. Я сказала, что закончила школу и хотела бы поступить на первый курс. Он спросил: "Почему английский язык?". Я ответила, что по-немецки я уже говорю, к тому же свободно, поскольку учила его с детства подражательным способом (нам ничего не объясняли, мы просто говорили по-немецки с человеком, для которого это был родной язык). В итоге меня приняли в институт.

Би-би-си: Дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева, с которой вы учились в элитной московской школе, в автобиографии писала, что многие ожидали, что вы сделаете блестящую карьеру, а вы стали преподавателем английского. А как вы сами оцениваете свою судьбу и карьеру?

Наталья Бонк: Светлана Аллилуева на год моложе меня, и мы по определению не могли дружить. Она была очень скромной девочкой, отличницей - в отличие от своего старшего брата...

В школьные годы я была на сцене, участвовала во всех представлениях и театральных постановках. И у меня образовалась группа поддержки из тех, кому я нравилась. Они обычно громче всех аплодировали, занимали первые ряды на спектаклях. Среди них была Светлана. Но я не могу сказать, что была с ней близко знакома.

После войны я случайно встретила ее в Большом зале консерватории. Мы поздоровались, и она спросила: "Ты, конечно, в ГИТИСе?". Я ответила: так получилось, что ничего не было. Я никуда и не могла пробоваться [на театральные роли], а окончила институт иностранных языков. И она действительно была огорчена...

Есть у нее книжка, и там фраза: "а вот девочка, от которой ожидали очень многого, стала всего-навсего преподавательницей иностранного языка"...

Наверное, хорошо, что я не стала драматической актрисой. Сейчас я вижу, как много требуется от театрального актера.

Я не жалею [что стала педагогом]. В общем, я полюбила свою профессию.

Би-би-си: А как появился на свет ваш первый учебник?

Наталья Бонк: Ко мне на урок пришла старший преподаватель курса. Прослушав урок, она сделала кое-какие замечания и спросила, где я беру упражнения. Я сказала, что пишу их сама, поскольку упражнений в учебниках, которые у нас есть, не хватает.

Вскоре после этого меня вызвали в дирекцию и предложили руководить небольшой группой преподавателей по подготовке материала для проведения занятий по английскому языку.

Очень скоро присоединили Галину Акимовну Котий и Наталью Анатольевну Лукьянову (она стала моим основным соавтором). У каждой из нас наметились свои сильные стороны. Исходя из этого, мы распределили работу по учебнику.

Первая часть учебника была издана в издательстве "Глобус". Мы же написали своим знакомым в других городах, в Москве всех обзвонили, чтобы книжку побыстрее раскупили и чтобы она исчезла с глаз людских долой. Нам казалось, что можно было написать лучше. Особенно огорчительно было то, что книжка вышла толстая и тяжелая.

Би-би-си: Учебнику более полувека, и по нему до сих пор учатся. В чем, на ваш взгляд, секрет его популярности?

Самое главное - не прекращать изучение языка Наталья Бонк

Наталья Бонк: Он написан для людей, которые владеют русским языком как родным. Стало быть, и трудности, которые возникнут в процессе обучения, проистекают из различий в грамматическом строе русского и английского языков, в лексике и фонетике. Хотя есть и много общего.

Мне самой больше нравится вторая часть учебника. Тексты первой части были идеологизированы и искусственны. При переиздании мы многое переписали. Я бы сказала, что вторую часть и сейчас можно использовать как материал для чтения и обсуждения.

Би-би-си: Наталья Александровна, а как следует учить английский?

Наталья Бонк: Если вы решили изучить какой бы то ни было язык, вы должны, прежде всего, ответить себе на вопрос, для чего он вам нужен. Если речь идет о туристической поездке, достаточно разговорника. А если вы желаете использовать этот язык в своей профессии, вам надо приготовиться к солидному времени и к солидному курсу.

А самое главное - не прекращать изучение языка. Это может быть чтение оригинальной литературы. Любите читать про любовь - читайте про любовь, любите фантастику - читайте фантастику. Но читайте обязательно. Сейчас вы можете свободно слушать радио и смотреть телевизор [англоязычные программы]. Я до сих пор смотрю BBC World ежедневно.

Би-би-си: А насколько тяжело избавиться от акцента?

Не стоит сразу отвергать новые изобретения. Надо пробовать и экспериментировать

Наталья Бонк: Лучше его не приобретать. А избавиться можно, только пожив какое-то время среди людей, с которыми вам придется разговаривать на их родном языке - при условии, что они будут разговаривать грамотно.

Би-би-си: Как вы относитесь к интенсивным языковым курсам? Они могут быть эффективными?

Наталья Бонк: Их стоит рассматривать как часть всего курса изучения языка. Сам интенсивный курс должен быть тщательно подготовлен. Должна быть учтена высокая повторяемость материала. У преподавателя должна быть возможность выстроить хороший, интересный урок.

Также надо учитывать преподавательское время говорения на занятии и время, которое отводится слушателям, количество слушателей в группе...

Вообще не стоит сразу отвергать новые изобретения. Надо пробовать и экспериментировать.

Би-би-си: В последние годы появляется все больше языковых учебных интернет-ресурсов. Как вы считаете, у них есть шанс со временем полностью заменить традиционный учебник и учителя в аудитории?

Наталья Бонк: Если бы я была технически грамотным человеком, я могла бы сравнивать. Я знаю, что в интернете есть много полезных вещей. Вытеснит ли он традиционные учебники? Может быть.

It's very important to have a disk or a cassette, when the students hear the human voice. I think it would help in learning

Другое дело - вытеснит ли интернет живое общение на уровне человек-человек. Если это произойдет, тогда считайте, что все старания Господа Бога по созданию человека пропали даром.

Би-би-си: Is it important to have an ear for languages - if you would like to learn to speak good English?

Наталья Бонк: You have an ear for phonetics, actually, you have an ear for words. An ability to learn a language - this is what I would say if I were you. Well, YES and NO.

It's important to understand what you are doing, to have a good course book, to have a good teacher. And to have good memory.

The memory weakens with age, no doubt about it. But even at school different children make different progress in learning several subjects. And it's a big problem of giving the children of Russia, such a great country, and children of different nationalities, good education. With good programmes and - last, but not least - good textbooks.

They may be internet textbooks or simple books, printed on paper. And it's very desirable to have a disk or a cassette, when the students hear the human voice. I think it would help in learning.

Би-би-си: Thank you very much indeed.

Наталья Бонк: The pleasure was all mine.