Уроки английского. Языковой вопрос

<br>Вопрос Руслана из Оренбурга (Россия): "Как сказать по-английски: "Мне чертовски все надоело, я психологически вымотался!"

- Ответ: Вот соответствующие фразы из уст англичан:

I'm sick and tired of everything, I'm really exhausted.

<br>Вопрос Александра: "У меня к вам предложение. Почему бы не сделать рассылку по e-mail BBC English. Думаю, что это было бы намного удобнее. Спасибо за внимание!"

- Ответ: Рассылка есть. О том, как подписаться на наши учебные материалы, читайте здесь.

<br>Вопрос Николая из Баку (Азербайджан): "Что такое job shadowing?"

- Ответ: Job shadowing - перенимание новичком опыта у более квалифицированных сотрудников, как правило, с параллельным выполнением функций.

<br>Вопрос Татьяны из Москвы: "Как точнее перевести русскую пословицу в тихом омуте черти водятся?"

- Ответ: Один из вариантов - Still waters run deep. В англоязычных странах также можно услышать выражение He/She has hidden depths.

<br>Вопрос Витаутаса из Литвы: "Что за поле в e-mail помечено как BCC?"

- Ответ: BCC - сокращение от Blind Carbon Copy. В российских почтовых сервисах это поле называется СКРЫТАЯ КОПИЯ. Им удобно пользоваться при организации рассылок. Данная функция позволяет защитить персональные данные адресатов и избежать спама.

<br>Вопрос читателя без имени: "Подскажите, пожалуйста, как наиболее точно перевести 'заместитель председателя городского совета'. Cпасибо".

- Ответ: Deputy Chairman of the City Council.

<br>Вопрос Александра из Москвы: "В английском ноль. С чего начать? Пожалуйста, подскажите".

- Ответ: Начать можно с изучения элементарных слов и фраз. Их вы найдете в радиосправочнике Би-би-си. Кроме того, можно воспользоваться нашим подкастом - в ноябре-декабре 2011 г. в нем публикуются программы для начинающих.

<br>Вопрос Елены: "Подскажите, как правильно перевести выражение job shed?"

- Ответ: Скорее всего, речь идет об увольнении сотрудников или сокращении рабочих мест.

Cлово shed может быть как существительным (в указанном вами примере), так и глаголом:

The UK financial services sector is set to shed 8,000 jobs over the next three months. - В ближайшие три месяца британский сектор финансовых услуг намерен сократить 8 тысяч рабочих мест.

<br>Вопрос Сабины из Москвы: "Здравствуйте! У вас на сайте было написано о курсах англ.языка для журналистов. Как можно записаться?"

- Ответ: Очных курсов английского языка, рассчитанных на репортеров, у нас нет. Есть онлайн-курс для журналистов, подготовленный Русской службой Би-би-си, а также спецпроект, разработанный нашими коллегами из BBC Learning English.

Кроме того, вы можете углубить знания новостной лексики с помощью нашего путеводителя по шаблонным фразам из сообщений СМИ и еженедельной рубрики "Английский по новостям".

<br>Вопрос Виктора из России: "Если в конце октября англичанин говорит "last summer", то он говорит о лете текущего года? Прошлого года? Как правильно сказать о прошедшем лете текущего года?"

- Ответ: Last summer - прошлое лето (лето прошлого года). This summer - лето этого года, даже если оно уже в прошлом.

Пример: This summer I've been to a few countries. - Этим летом я побывал в нескольких странах.

<br>Вопрос Елены из Волгограда (Россия): "Подскажите, пожалуйста, как лучше перевести на английский выражение "я не вчера родился" (например "я не вчера родился и не так наивен, как ты считаешь") . Заранее спасибо".

- Ответ: Англичане в таких случаях говорят:

I wasn't born yesterday!

<br>Вопрос Влада из Германии: "Было бы хорошо публиковать и правильные, и неправильные ответы к тестовым заданиям. Если у меня нет возможности исправить ошибку, мне неинтересно снова заходить на такой ресурс".

- Ответ: Большинство наших языковых тестов содержат подробные объяснения как верных, так и неверных вариантов ответов.

