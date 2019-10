Уроки английского про Рождество и Новый год

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Игрушечный или надувной Санта-Клаус может быть яркой деталью праздничного интерьера

Собираетесь отпраздновать Рождество в англоязычной стране? Хотите поздравить по-английски коллег-экспатов, друзей и знакомых с Новым годом?

В любом случае слова и выражения, которые становятся неотъемлемой частью лексикона англичан в рождественские и новогодние праздники, окажутся очень кстати.

Лексика по темам "Рождество" и "Новый год"

On Christmas Eve - в канун Рождества

Christmas card - рождественская открытка

Christmas pudding — рождественский пудинг (подробнее о пудинге читайте здесь)

Christmas tree - рождественская елка

Fairy lights - гирлянда

Christmas decorations - елочные украшения / елочные игрушки

Tinsel - мишура

Mistletoe - омела (растение, которым принято украшать дом или квартиру в Рождество)

Santa Claus - Санта-Клаус [в России - Дед Мороз]

Christmas cracker - рождественская хлопушка

Christmas carol - рождественская песня

Festive shoppers - покупатели, приобретающие подарки к праздникам

Wrapping paper - обёрточная бумага / бумага для завёртывания подарков

Corporate Christmas party - рождественский корпоратив

Secret Santa - анонимный / секретный Санта (традиция дарить подарки). Коллеги по работе или друзья, собирающиеся совместно отметить праздник, кладут в шляпу свернутые листки с именами участников намечающейся вечеринки. Затем каждый тянет листок и узнает имя того, кому он будет покупать подарок. На вечеринке происходит анонимный обмен подарками по указанным на них именам получателей.

Boxing day - день рождественских подарков (26 декабря, выходной день во многих странах)

White Christmas - снежное Рождество

Festive period - период или время праздников

New Year's resolution - намерение заняться чем-нибудь полезным в Новом году (например, спортом); обещание, которое человек дает себе под Новый год

To give something up - бросить или отказаться от дурной привычки (например, от курения)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ и ПОЖЕЛАНИЯ. В открытках, отправляемых по почте, и электронных сообщениях родным, близким и друзьям можно написать:

Merry Christmas! - Веселого Рождества! / С Рождеством!

Happy New Year! - Счастливого Нового года! / С Новым годом!

I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. - Желаю вам веселого Рождества и счастливого Нового года.

We wish you a peaceful Christmas and a wonderful New Year! - Мы желаем вам спокойного Рождества и замечательного Нового года!

Короткие поздравления Merry Christmas! - Веселого Рождества! / С Рождеством! Happy New Year! - Счастливого Нового года! / С Новым годом! Seasons Greetings (на открытке) - C рождественскими и новогодними праздниками!

Более формальные поздравления:

I'd like to take this opportunity to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. - Хотел бы воспользоваться возможностью пожелать всем вам веселого Рождества и счастливого Нового года.

I wish a great 2017 for you and your families. - Желаю замечательного 2017 года вам и вашим семьям.

May you all be healthy, happy and successful in 2017! - Здоровья, счастья и удачи всем вам в 2017 году!

I hope you all have a very happy festive season. - Надеюсь, вы все получите большое удовольствие от праздников.

I hope 2017 will be a good one for the company, and for all of you personally. - Надеюсь, 2017-й будет хорошим годом для нашей компании и для каждого из вас.

Пожелания, адресованные деловым партнерам:

Wishing you a prosperous New Year! - Желаем вам успехов и процветания в Новом году!

Запоздалые поздравления:

A belated Happy New Year to you! May it bring you health and happiness - and not too many headaches. Hope to see you in 2017. - Хоть и с опозданием, поздравляем вас с Новым годом! Пусть он принесет вам здоровье и счастье, и как можно меньше проблем. Надеюсь, мы увидимся в 2017 году.

Эти и другие поздравления и пожелания на видео

Надувательство бывает не только в будни, но и в праздники. Новый год в этом смысле - не исключение...

Посмотрев этот урок, вы наверняка почувствуете приближение Нового года и познакомитесь с идиоматическими выражениями:

To pull the wool over someone's eyes - морочить к-л. голову

To take someone for a ride - обмануть или надуть к-л.

I wasn't born yesterday - Я не вчера родился

Можно ли считать Деда Мороза хорошим примером для подражания?

На эту тему решил поразмышлять один из австралийских ученых...

В канун Рождества в филиппинской столице Маниле регулировщик движения, одетый в костюм Санта-Клауса, развлекает водителей танцами а-ля Майкл Джексон...

a lookalike - двойник

congested - перегруженный или переполненный

traffic enforcer - регулировщик дорожного движения

distinctive - особенный или характерный

antics - шутовство или нелепые выходки

