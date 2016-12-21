Уроки английского про Рождество и Новый год
Собираетесь отпраздновать Рождество в англоязычной стране? Хотите поздравить по-английски коллег-экспатов, друзей и знакомых с Новым годом?
В любом случае слова и выражения, которые становятся неотъемлемой частью лексикона англичан в рождественские и новогодние праздники, окажутся очень кстати.
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Лексика по темам "Рождество" и "Новый год"
On Christmas Eve - в канун Рождества
Christmas card - рождественская открытка
Christmas pudding — рождественский пудинг (подробнее о пудинге читайте здесь)
Christmas tree - рождественская елка
Fairy lights - гирлянда
Christmas decorations - елочные украшения / елочные игрушки
Tinsel - мишура
Mistletoe - омела (растение, которым принято украшать дом или квартиру в Рождество)
Santa Claus - Санта-Клаус [в России - Дед Мороз]
Christmas cracker - рождественская хлопушка
Christmas carol - рождественская песня
Festive shoppers - покупатели, приобретающие подарки к праздникам
Wrapping paper - обёрточная бумага / бумага для завёртывания подарков
Corporate Christmas party - рождественский корпоратив
Secret Santa - анонимный / секретный Санта (традиция дарить подарки). Коллеги по работе или друзья, собирающиеся совместно отметить праздник, кладут в шляпу свернутые листки с именами участников намечающейся вечеринки. Затем каждый тянет листок и узнает имя того, кому он будет покупать подарок. На вечеринке происходит анонимный обмен подарками по указанным на них именам получателей.
Boxing day - день рождественских подарков (26 декабря, выходной день во многих странах)
White Christmas - снежное Рождество
Festive period - период или время праздников
New Year's resolution - намерение заняться чем-нибудь полезным в Новом году (например, спортом); обещание, которое человек дает себе под Новый год
To give something up - бросить или отказаться от дурной привычки (например, от курения)
ПОЗДРАВЛЕНИЯ и ПОЖЕЛАНИЯ. В открытках, отправляемых по почте, и электронных сообщениях родным, близким и друзьям можно написать:
Merry Christmas! - Веселого Рождества! / С Рождеством!
Happy New Year! - Счастливого Нового года! / С Новым годом!
I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. - Желаю вам веселого Рождества и счастливого Нового года.
We wish you a peaceful Christmas and a wonderful New Year! - Мы желаем вам спокойного Рождества и замечательного Нового года!
- Более формальные поздравления:
I'd like to take this opportunity to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. - Хотел бы воспользоваться возможностью пожелать всем вам веселого Рождества и счастливого Нового года.
I wish a great 2017 for you and your families. - Желаю замечательного 2017 года вам и вашим семьям.
May you all be healthy, happy and successful in 2017! - Здоровья, счастья и удачи всем вам в 2017 году!
I hope you all have a very happy festive season. - Надеюсь, вы все получите большое удовольствие от праздников.
I hope 2017 will be a good one for the company, and for all of you personally. - Надеюсь, 2017-й будет хорошим годом для нашей компании и для каждого из вас.
- Пожелания, адресованные деловым партнерам:
Wishing you a prosperous New Year! - Желаем вам успехов и процветания в Новом году!
Запоздалые поздравления:
A belated Happy New Year to you! May it bring you health and happiness - and not too many headaches. Hope to see you in 2017. - Хоть и с опозданием, поздравляем вас с Новым годом! Пусть он принесет вам здоровье и счастье, и как можно меньше проблем. Надеюсь, мы увидимся в 2017 году.
Эти и другие поздравления и пожелания на видео
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Текст урока полностью
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