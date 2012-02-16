Английский на видео. Диккенс и Лондон

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В этом видеоуроке мы совместим обучение английскому языку с празднованием 200-летия со дня рождения знаменитого английского писателя Чарльза Диккенса (отмечается в феврале 2012 г.) и прогулкой по Лондону, который он колоритно описывал в своих романах.

Вашим гидом по современной столице Великобритании будет сам Диккенс.

Его роль играет профессиональный британский актер, хорошо знакомый вам по видеорубрике The Teacher. Он же познакомит вас с новой лексикой:<br>

Dickensian - убогий или нищенский; диккенсовский

- убогий или нищенский; диккенсовский A scrooge - скряга

- скряга What the dickens…? - Какого черта...? (устар.)

Текст урока (начинается с отрывка из романа Диккенса Bleak House ("Холодный дом")) - здесь

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