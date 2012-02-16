Английский на видео. Диккенс и Лондон
В этом видеоуроке мы совместим обучение английскому языку с празднованием 200-летия со дня рождения знаменитого английского писателя Чарльза Диккенса (отмечается в феврале 2012 г.) и прогулкой по Лондону, который он колоритно описывал в своих романах.
Вашим гидом по современной столице Великобритании будет сам Диккенс.
Его роль играет профессиональный британский актер, хорошо знакомый вам по видеорубрике The Teacher. Он же познакомит вас с новой лексикой:<br>
- Dickensian - убогий или нищенский; диккенсовский
- A scrooge - скряга
- What the dickens…? - Какого черта...? (устар.)
Текст урока (начинается с отрывка из романа Диккенса Bleak House ("Холодный дом")) - здесь
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